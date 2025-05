Grêmio conversa com empresas para possível troca de fornecedora de material esportivo

O Grêmio já se movimenta para definir se a melhor escolha será fechar um acordo com um novo fornecedor de material esportivo. Isso porque o seu contrato com a Umbro, sua atual parceira, expira ao fim do ano. Assim, pelo cenário atrativo, outras empresas do ramo já encaminham ofertas ao Imortal. Com isso, pelos processos de aprovação e produção do enxoval da temporada seguinte, há a necessidade de um acerto até julho, sendo o prazo final.

O Tricolor gaúcho conversa com a própria Umbro para uma possível ampliação do vínculo. Ao mesmo tempo, há contatos com a Mizuno, New Balance e Nike, que sinalizaram o desejo de enviar propostas. O pensamento da atual diretoria é chegar a um acordo com a empresa que indicar o pagamento da maior quantia. Levando em consideração o atual vínculo com a Umbro, a companhia inglesa faz um investimento anual de R$ 10 milhões, de maneira fixa. Ainda há o pagamento de algumas bonificações por metas em contrato. Entre eles pelo percentual de comercialização de peças.

A avaliação do Grêmio é que tem a principal parceria com a Umbro no país e se baseia em sua performance comercial. Afinal, são 400 mil itens que o clube consegue vender anualmente. A intenção do Tricolor é utilizar esse rendimento como trunfo nas conversas por renovação junto à Umbro. Ou até mesmo no acerto com outra fornecedora de material esportivo. Caso prefira estender o vínculo com a empresa inglesa, o clube pode adiantar o anúncio de sua decisão.

Grêmio reage no brasileiro

O Imortal assegurou o seu primeiro triunfo da “era Mano Menezes” ao superar o Santos pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Cristian Olivera marcou o único gol do embate, que ocorreu na Arena, no último domingo (04). Graças à vitória, o time deixou a zona de rebaixamento e subiu para a 12ª colocação ao alcançar os oito pontos.

