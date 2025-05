Inter de Milão x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

O primeiro finalista da Champions 2024/25 será definido nesta terça-feira (6). Inter de Milão e Barcelona se enfrentam às 16h (de Brasília), no Giuseppe Meazza, na Itália, pelo jogo de volta da semifinal. No primeiro duelo, as equipes fizeram uma grande partida na Catalunha e ficaram no 3 a 3. Em caso de novo empate, a decisão irá para a prorrogação. Se o placar agregado continuar igual, a vaga será definida nos pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta), pela TNT (TV fechada) e na Max (streaming).

Como chega a Inter de Milão

A Inter de Milão voltou de Barcelona com o placar de 3 a 3 e terá a vantagem de definir em casa a classificação para a final da Champions. O time aposta todas as suas fichas na competição europeia, uma vez que está três pontos atrás do Napoli na briga pelo título do Campeonato Italiano, com somente mais três rodadas para o fim da temporada.

Além disso, a Inter conseguiu se recuperar de alguns tropeços e vem de vitória sobre o Hellas Verona no Campeonato Italiano, mesmo com time praticamente reserva. O técnico Simone Inzaghi poupou seus principais jogadores de olho na partida contra o Barça.

O time italiano teve a mesma campanha do Barcelona na fase de liga da Champions e passou por Feyenoord e Bayern de Munique nas oitavas e quartas de final, respectivamente.

Contudo, os italianos terão um grande desfalque para este duelo decisivo. Lautaro Martínez, que saiu de campo lesionado no primeiro duelo contra o Barcelona, não conseguiu se recuperar a tempo e será baixa nesta terça-feira. Assim, o argentino se junta a Pavard e Carboni no departamento médico do clube.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barcelona faz uma grande temporada sob o comando do técnico Hansi Flick, onde já conquistou a Supercopa da Espanha e a Copa do Rei sobre o Real Madrid. Além disso, o time catalão está em vantagem na briga pelo título do Campeonato Espanhol, com condições de conquistar tudo possível na temporada.

Dono da segunda melhor campanha da fase de liga da Champions, o Barça eliminou o Benfica nas oitavas de final e passou pelo Borussia Dortmund nas quartas.

Além disso, o torcedor do Barça teve uma grande notícia para o jogo desta terça-feira. Isto porque Lewandowski voltou a aparecer na lista de relacionados após quatro partidas em que esteve afastado por lesão. No entanto, a presença do polonês entre os titulares ainda é uma dúvida.

Por fim, Koundé, Casadó, Marc Bernal e Balde, que estão lesionados, são baixas confirmadas.

Inter de Milão x Barcelona

Semifinal da Champions – (jogo da volta)

Data e horário: terça-feira, 06/05/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA).

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Arnautovic e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

Barcelona: Szczesny; Éric Garcia, Araújo, Cubarsí e Iñígo Martinez; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Árbitro: Szymon Marciniak (POL).

VAR: Dennis Higler (HOL).

