Pai de Neymar e namorada mostram look para casamento de atriz

No último sábado (3) aconteceu o casamento entre a atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz, no interior de São Paulo. E quem estava presente foi o Neymar pai e sua namorada, a ‘Neydrasta’ Mariane Bernardi.

Dessa forma, o casal exibiu o look escolhido para celebrar o amor dos amigos nas redes sociais. O pai de Neymar optou por um terno azul, com camisa e tênis branco. Enquanto a namorada escolheu um vestido longo justo lilás, combinando com brincos e bolso dourados.

Vale lembrar, portanto, que Mariane estava na viagem para os Estados Unidos com a influencer e noiva de Neymar, Bruna Biancardi. Ela embarcou com um grupo de oito mulheres para fazer o enxoval da segunda filha, Mel, e também curtir a Disney com Mavie, primeira filha do casal, de 1 ano e sete meses. Assim, Mariane e Rafaella Santos, irmã do jogador, foram representando a família. O grupo retornou do passeio na última semana.

Aos 48 anos, ela é a primeira namorada assumida publicamente pelo Neymar Pai, de 60 anos. Desde que o casamento de 25 anos com Nadine Gonçalves – mãe de Neymar, terminou em 2016, o pai do jogador não havia assumido nenhuma relação.

Neymar em recuperação

Enquanto a família curte eventos e viagens, Neymar segue em recuperação de uma lesão na coxa esquerda. Essa é a segunda que o jogador passa desde o seu retorno para o Santos, em janeiro.

Aliás, de acordo com o “Uol”, o jogador está se empenhando para voltar o quanto antes aos gramados. Dessa forma, ele passa até 11 horas por dia no CT Rei Pelé e tem trabalhado por dois períodos em vários dias da semana. O tratamento é considerado satisfatório pela comissão técnica e também nos bastidores do Santos.

Durante a sua passagem pelo Peixe, Neymar entrou em campo apenas nove vezes, entre reserva e titular. Assim, marcou três gols e contribuiu com três assistências. Ele tem contrato até o fim do próximo mês, mas existe a possibilidade de renovação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.