Veja os jogadores com mais jogos pelo Fluminense no ano

Ao vencer o Sport por 2 a 1, no último sábado (3), o Fluminense chegou aos 28 jogos na temporada. Titular no triunfo, válido pela sétima rodada do Brasileirão, o goleiro Fábio, dessa forma, é o jogador com mais atuações pelo Flu no ano.

São 24 partidas para o arqueiro de 44 anos, que só ficou fora das três primeiras partidas na temporada, além de se ausentar no duelo contra o Unión Española (CHL), pela Sul-Americana. Saiba, então, qual é o top-10 de jogadores mais utilizados pelo clube em 2025.

Fábio, como citado, estava fora de ação nas primeiras partidas do ano por conta das férias do elenco. Assim, o Fluminense jogou as rodadas 1,2 e 3 do Carioca com um time bastante alternativo enquanto o plantel principal se preparava para a longa temporada. Outro jogo em que o experiente goleiro ficou fora foi contra o Union Española, quando até Renato Gaúcho “se poupou” de viagem ao Chile.

Depois, uma sequência de estrangeiros na parte de cima da lista. Afinal, Cano (argentino) e Serna (colombiano) fizeram 23 aparições até o momento. O camisa 14, aliás, foi titular em 20 destas ocasiões, enquanto o ponta só começou nove jogos. Canobbio (uruguaio), com 22, e Arias (colombiano), com 21, completam o Top-5.

Os volantes Martinelli e Hércules surgem empatados na lista, com 20 jogos. O top-10 se encerra com empate triplo: Freytes, Ignácio e Samuel Xavier realizaram 19 partidas cada um.

