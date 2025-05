Alan Patrick marca presença em treino e alivia preocupação no Inter

Alan Patrick treina normalmente em reapresentação do Inter com demais titulares - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Alan Patrick trouxe alívio ao Inter e sua torcida, pois esteve presente na reapresentação do elenco do Inter, nesta segunda-feira (05). O clube publicou um registro do treino em que o camisa 10 realizou atividades físicas ao redor do campo junto dos demais titulares. Assim, a princípio, o meio-campista traz esperança que não seja ausência para jogo decisivo contra o Atlético Nacional pela Libertadores.

Ele passou a preocupar após reclamar de dores musculares durante a derrota, de virada, para o Corinthians por 4 a 2. Tal empecilho exigiu que o técnico Roger Machado substituísse o camisa 10 ainda no intervalo. Óscar Romero entrou em seu lugar. Alan Patrick realizou exames de imagem, porém o Internacional não divulgou o resultado.

O comandante declarou, em coletiva depois da derrota para o Timão, que o meio-campista sentiu um desgaste na perna e pediu substituição na partida.. Na zona mista, a declaração do jogador foi semelhante. No caso, como um movimento de cautela para evitar aumentar a gravidade do problema. Assim, mesmo que não tenha as condições ideais, Alan Patrick deve estar em campo para ajudar o Colorado. Afinal, o time terá uma sequência decisiva, que envolve compromissos pela Libertadores e Brasileirão. Os três próximos jogos serão na condição de visitante e o Internacional necessita melhorar seu desempenho fora de casa.

Inter entrará em período decisivo na Libertadores

O jogo contra o Atlético Nacional, na Colômbia, provavelmente será fundamental para o futuro dos gaúchos no torneio continental. Uma vitória ou empate mantém o Colorado à frente dos colombianos na tabela. Caso sofra um revés, o cenário se torna adverso, pois cairá para o terceiro lugar e passará a não depender apenas de si.

Resultados positivos serão crucias nos dois últimos jogos na fase de grupos da Libertadores, assim como contar com os tropeços dos concorrentes. Caso não tenha sucesso neste planejamento, a temporada do Inter será frustrante ainda na primeira parte.

