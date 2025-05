Prazo para definição do novo técnico tem a mão de Rodrigo Caetano

Não me surpreende o fato de Rodrigo Caetano estipular como prazo até a semana que vem para a definição do novo técnico da Seleção Brasileira. Tal decisão não tem apenas o dedo, mas a mão do diretor de seleções da CBF. Mais até do que o presidente Ednaldo Rodrigues.

Conversei pessoalmente com o dirigente em março de 2024 durante viagem à Europa para a cobertura dos dois amistosos contra Inglaterra, em Londres, e Espanha, em Madri. Na ocasião, pude entrevistá-lo para o Jogada10 e seu discurso ávido por ver as coisas funcionando logo em seu segundo mês de trabalho no começo da Era Dorival me chamou grande atenção.

O treinador já faz parte do passado na Canarinho, mas Rodrigo Caetano ficou. E, participativo, vai além da fala enfática por evolução. Assim, a tendência é a de que ele faça a pré-convocação (a “lista larga”) para o próximo jogo do Brasil, daqui a 30 dias.

Com o apoio de Juan, gerente técnico da Seleção, Caetano faz trabalho de observação acompanhando jogos in loco no País para concluir a pré-lista que deverá chegar à Fifa até 18 de maio – os nomes finais precisam estar definidos no dia 26.

Penso, inclusive, que ele deve se aproximar de uma lista extensa como a última de Dorival, quando foram 52 pré-convocados. A saber, 18 atuantes no futebol brasileiro.

Explico que não há obrigatoriedade de a lista larga da CBF ser assinada pelo comandante que fica à beira do gramado. Desse modo, a mesma pode ser subscrita pelo próprio presidente Ednaldo.

Enquanto isso, o técnico Carlo Ancelotti segue como plano A. Aliás, o último compromisso do italiano com o Real Madrid será em 24 de maio, na rodada de encerramento de LaLiga.

Um dos responsáveis diretos (provavelmente até o maior) pela contratação de um novo treinador, Rodrigo Caetano corrobora com a opinião de Ednaldo no tocante ao nome em pauta. Mas sem se esquivar de pontuações. Entre elas, definir o mais rapidamente possível o substituto de Dorival é premissa básica para o fluir sadio do trabalho.

Conforme o próprio diretor de seleções da CBF afirmou nesta segunda-feira (5), durante participação no programa “Redação”, do Sportv, trata-se de um “tema nacional, de extrema responsabilidade” e “num prazo máximo, ainda na semana que vem ter essa definição” .

A Seleção Brasileira enfrenta o Equador, em 5 de junho, na cidade de Guayaquil, e cinco dias depois, o Paraguai, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias para a Copa de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.