Real Madrid está perto de anunciar saída de Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti é o técnico mais vitorioso da história do Real Madrid com 15 títulos - (crédito: Foto: Denis Doyle/Getty Images)

A relação entre Carlo Ancelotti e o Real Madrid parece estar chegando ao fim. Apontado como possível técnico da Seleção Brasileira, o treinador italiano e o clube já teriam chegado a um acordo verbal para encerrar o contrato, de acordo com informações divulgadas pelo ‘The Athletic’ nesta segunda-feira (5).

As conversas entre Ancelotti e a diretoria do Real focaram na compensação financeira pelo último ano de contrato, que havia sido renovado em dezembro de 2023 até 2026. Com o acordo verbal em mãos, a saída do técnico de 65 anos deve acontecer oficialmente ainda nesta temporada. Além disso, a imprensa espanhola prevê que o anúncio aconteça logo após o clássico contra o Barcelona, no dia 11 de maio.

A saída de Ancelotti obriga o Real Madrid a buscar um novo treinador para liderar o time no Mundial de Clubes. Xabi Alonso, atualmente no Bayer Leverkusen, é o principal nome cotado para assumir o cargo. No entanto, o técnico espanhol pode não chegar a tempo de comandar a equipe no torneio nos Estados Unidos. Internamente, Santiago Solari é o favorito, à frente de outras figuras conhecidas do clube, como Raúl González (do time B) e Álvaro Arbeloa (do sub-19).

Ancelotti já havia treinado o Real entre 2013 e 2015 e voltou em 2021. Nesse período, conquistou dois títulos da LaLiga, duas Copas do Rei, duas Supercopas da Espanha, três Mundiais de Clubes, três Supercopas da Uefa e três títulos da Champions. Com 15 troféus, é o técnico mais vitorioso da história do clube. O Real Madrid quer que sua despedida esteja à altura desse legado.

