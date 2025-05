Destaque do Flamengo, Arrascaeta atinge marca histórica em reencontro com Cruzeiro

Um dos personagens históricos de Cruzeiro e Flamengo, Arrascaeta completou a marca de 500 partidas pelos clubes brasileiros na vitória do time celeste, no último domingo (4), pela sétima rodada do Brasileirão, no Mineirão. Sem contar que o uruguaio marcou o gol de empate, porém não evitou o revés da equipe rubro-negra.

Arrascaeta começou a chamar atenção jogando pelo Defensor-URU na Libertadores de 2014, inclusive fazendo boas partidas contra o próprio Cruzeiro. No ano seguinte, o meia foi contratado por cerca de R$12 milhões. Ao todo, o uruguaio disputou 191 jogos pelo Cruzeiro, marcando 49 gols e 37 assistências.

Depois disso, o Flamengo se interessou por Arrascaeta. Para contratar o uruguaio, o Fla teve que fazer várias reuniões, mas selou de forma positiva. Pelo Rubro-Negro, o jogador segue fazendo história. Em 309 jogos, Arrasca marcou 81 gols e contribuiu com 93 assistências.

Neste início de temporada, Arrascaeta está com a menor minutagem por partida nos últimos seis anos, com média de 73 minutos em campo nas 19 partidas de que participou. Ainda assim, tem 13 participações diretas em gols, a mesma marca que conseguiu nos primeiros 19 jogos de 2021 e 2022, mas atuando 181 minutos a menos do que em 2021 e 224 minutos a menos do que em 2022.

Afinal, Arrascaeta é o artilheiro do Brasileirão e vice-líder em assistências, participando no ano de um gol a cada 107 minutos, melhor desempenho desde sua chegada ao Brasil.

O Fla atuará fora de casa no meio de semana pelo torneio continental. O time mede forças com o Central Córdoba, quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Único Madre de Ciudades. Pelo Brasileirão, a equipe carioca encara o Bahia, no sábado (10), às 21h (de Brasília), no Maracanã.

