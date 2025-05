Cruzeiro tem Gabigol e mais dois desfalques para confronto pela Sul-Americana

Em nota, portanto, o clube informou que o atacante Gabigol apresentou uma mialgia nos músculos posteriores das coxas no jogo contra o Vila Nova, pela terceira fase da Copa do Brasil.

No entanto, ele esteve presente nos treinos e também no jogo contra o Flamengo, pelo Brasileiro, por conta de um controle feito pela comissão técnica e departamento de performance e saúde do clube. Aliás, ele entrou na partida aos 43 minutos do segundo tempo e foi o autor do gol da vitória da Raposa por 2 a 1. Agora, terá dias de trabalho individualizado visando à sequência da temporada.

Já o zagueiro Villalba, que vem de uma sequência de partidas, apresentou um desgaste acentuado. Dessa forma, vai permanecer em Belo Horizonte para recuperação. Enquanto Christian passará por uma pequena cirurgia ortodôntica.

A partida contra o Mushuc Runa-EQU é nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Olimpico de Riobamba, em Riobamba. A Raposa ainda não pontuou na competição e está na quarta colocação do Grupo E. Vale ressaltar, portanto, que só o primeiro lugar se classifica direto para as oitavas de final. Por outro lado, o segundo colocado joga a repescagem para seguir na competição.

Confira a nota do Cruzeiro

“O Cruzeiro informa que os atletas Villalba, Christian e Gabi não estarão disponíveis para a partida contra o Mushuc Runa, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sudamericana. O zagueiro Villalba, que vem de uma grande minutagem nas últimas partidas, apresentou desgaste acentuado e terá priorizada a recuperação, na Toca 2. Por sua vez, o volante Christian passará por uma pequena cirurgia ortodôntica e não estará disponível para atuar na partida desta quarta-feira. Já o atacante Gabi teve detectada uma mialgia nos músculos posteriores das coxas na partida contra o Vila Nova-GO, pela Copa do Brasil. Com isso, o atleta participou dos últimos treinamentos e da partida contra o Flamengo de acordo com um controle feito pela comissão técnica e departamento de performance e saúde do clube. Nos próximos dias, será feito um trabalho individualizado com o atacante para plena recuperação visando à sequência das competições”.

