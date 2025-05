Vasco e Fernando Diniz chegam a consenso financeiro

Após dias de negociações, Vasco e Fernando Diniz estão perto de um desfecho positivo. Avançou nesta segunda-feira (4), dia seguinte ao tropeço cruz-maltino diante o Palmeiras, pela sétima rodada do Brasileirão, a conversa entre clube e treinador. O maior entrave para o acerto era a questão financeira. Agora, porém, as partes chegaram a um consenso, de acordo com apuração do Jogada10.

Assim, Fernando Diniz receberá menos do que os R$ 2 milhões especulados. O treinador, aliás, tem pressa e deseja que o Vasco acelere o processo para finalizar sua chegada.

Dando sequência à sua maratona jogando longe do RJ, o Cruz-Maltino enfrenta o Puerto Cabello (VEN) nesta quarta-feira (7), pela quarta rodada da Sul-Americana. Não é certo, porém, que Diniz estreie no jogo em questão.

O treinador estava sem clube desde 27 de janeiro, quando deixou o Cruzeiro. Diniz, contratado no fim de 2024, treinou a Raposa em apenas 18 oportunidades, ficando com o vice-campeonato da Sul-Americana (derrota para o Racing-ARG).

A boa relação com Pedrinho foi essencial para Diniz aceitar a proposta cruz-maltina. Eles têm vontade de trabalharem juntos, algo próximo de ocorrer. O estilo de jogo do treinador campeão da Libertadores pelo Fluminense e com passagem pela Seleção Brasileira é um dos sonhos do mandatário.

