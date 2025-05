Carabobo x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora da verdade para o Botafogo. Sem vencer fora de casa durante a era Renato Paiva, o Botafogo visita o Carabobo, nesta terça-feira (6), em Valência, na Venezuela, pela quarta rodada do Grupo A desta edição da Copa Libertadores. O atual campeão está em terceiro na chave, com três pontos. Os donos da casa têm um. Jogo, portanto, mais do que decisivo para as duas equipes. O Estudiantes tem seis, na segunda colocação. A liderança está nas mãos da Universidad de Chile, com sete. Andinos e hermanos só se enfrentam na quarta-feira (7), em Santiago.

Como chega o Carabobo?

Azarão da chave, o time venezuelano ainda nutre esperança de ir para a Copa Sul-Americana. Se vencer o Botafogo, assume a posição de classificação para o torneio internacional e deixa o adversário brasileiro em último lugar.

Para provar que não é bobo, o time anfitrião engatou uma sequência de cinco jogos de invencibilidade, com duas vitórias e três empates, após cair para o Botafogo por 2 a 0, no primeiro turno da mesma Copa Libertadores, no Estádio Nilton Santos.

Como chega o Botafogo?

Cheio de desfalques e com uma incerteza muito grande sobre o futuro. Afinal, o time, enfraquecido em relação a 2024, não consegue repetir o mesmo desempenho do ano passado, quando ganhou a Libertadores e o Brasileirão em oito dias. Estão fora do jogo contra o Carabobo Barboza (zagueiro), Bastos (zagueiro), Savarino (meia-atacante), Santi (meia-atacante) e Martins (atacante). Todos machucados.

De Paula deve permanecer na equipe, formando uma trinca de volantes no meio. Ainda no setor, Gregore retorna para reassumir a posição de “5” no Mais Tradicional. O pitbull cumpriu suspensão na derrota para o Bahia por 1 a 0, no sábado (3), na Arena Fonte Nova, pela rodada 7 do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir?

Disney+ (streaming) e ESPN 4 (TV fechada) transmitem a partida.

CARABOBO x BOTAFOGO

Quarta rodada do Grupo A da Copa Libertadores

Local: Estádio Misael Delgado, em Valência (VEN)

Data e hora: 6 de maio de 2025, às 19h (de Brasília)

CARABOBO: Bruera; Pernía, Rodríguez, Aponte e Guaramato; Pérez, Núñez e González; Cañozales, Berrios e Tortoleto. Técnico: Diego Merino

BOTAFOGO: John, Vitinho, Jair, David Ricardo e Telles; Gregore, Freitas e De Paula; Artur, Jesus e Mastriani. Técnico: Renato Paiva

Árbitro: Carlos Paul Benítez (PAR)

Auxiliares: Miclíades Saldívar (PAR) e Eduardo Britos (PAR)

VAR: Franklin Congo (EQU)

