Ex-Botafogo, Sousa fecha temporada de destaque na Bélgica

Formado nas categorias de base do Botafogo, o zagueiro Sousa encerrou uma temporada marcante pelo RWD Molenbeek, da Bélgica. Atuando na Challenger Pro League, segunda divisão do país, o defensor foi um dos principais nomes da equipe, que terminou a competição na terceira colocação, mas acabou não garantindo o acesso à elite nacional.

Aos 23 anos, Sousa viveu sua melhor temporada da carreira em números e regularidade. Titular absoluto em todos os 30 jogos que disputou, o zagueiro foi o segundo jogador de linha com mais minutos em campo na equipe (2.648 minutos), o que mostra sua consistência física e importância para o time. Mais do que presença, ele se destacou também pelos excelentes números defensivos e de construção de jogo.

Sousa liderou o elenco em passes certos, com uma média de 83% de acertos por jogo. Foi o terceiro melhor da equipe em bolas longas corretas (3,0 por partida), o segundo com mais interceptações (1,4 por jogo) e também o segundo com maior média de cortes (4,0 por jogo), consolidando-se como peça-chave tanto na defesa quanto na saída de bola.

No ataque, também quebrou marcas pessoais: marcou 3 gols e deu 2 assistências – seus melhores números ofensivos em uma só temporada.

“Foi uma temporada que não terminou da forma que a gente esperava, mas o futebol é assim. No momento decisivo tivemos erros que nos tiraram o acesso. Individualmente falando, posso dizer que foi a minha melhor temporada. Pude ter uma boa sequência de jogos, fui um dos líderes em minutos jogados da equipe, e tive boas estatísticas. Foi, com certeza, a melhor temporada da minha carreira”, avaliou o defensor.

Sousa, enfim, curte férias

Com contrato com o Molenbeek até junho de 2026, Sousa agora aproveita o período de férias. No entanto, o desempenho sólido no campeonato belga já despertou o interesse de outras equipes do exterior.

“Surgiram alguns contatos de equipes de outros países, mas eu deixo isso tudo para os meus representantes. Eles que têm cuidado disso. Fico feliz que meu trabalho esteja sendo reconhecido e chamando atenção. Agora é descansar e depois ver o que será melhor para o futuro”, completou o zagueiro.

