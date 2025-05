Mulher de Paquetá desabafa: ‘Vivendo um pesadelo há dois anos’

Lucas Paquetá, do West Ham, segue sendo investigado pela Federação Inglesa de Futebol por supostamente ter forçado cartões amarelos intencionalmente para beneficiar apostadores. Desde que a investigação começou, a situação tem afetado o desempenho do brasileiro em campo. Caso seja considerado culpado, Paquetá pode ser banido do futebol para sempre, sem a possibilidade de atuar em qualquer liga. A pressão é tão grande que, no jogo contra o Tottenham, ele deixou o campo chorando após receber um cartão amarelo.

Dessa maneira, Maria Eduarda Fournier, esposa de Paquetá desde 2018, saiu em defesa do jogador nas redes sociais.

“Nunca falei nada aqui, e talvez nem devesse! O meu marido tem uma postura e uma força que eu admiro e que me impressiona. Estamos vivendo esse pesadelo há dois anos e ele sempre foi forte… Ele sempre teve na cabeça que só se defenderia no momento certo e no lugar certo! Não há nada contra ele, não perceberam?”, escreveu.

“Só gostaria que as pessoas o respeitassem… As pessoas são más, injustas e não sabem de nada!”, completou.

Após a partida, o técnico do West Ham, Graham Potter, explicou por que substituiu o jogador e comentou sobre a emoção de Paquetá.

“Acho que se trata apenas de um jogador que está dando o seu melhor e quer que a situação melhore. Provavelmente ele se sentiu um pouco frustrado com a jogada. E aí a gente vê um ser humano — não perfeito — mas eu adoro o Lucas. Ele deu o seu máximo mesmo em circunstâncias difíceis. Ou seja, fez tudo o que pôde e agora está perfeitamente bem”, disse o treinador.

