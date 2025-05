Vasco aposta em desejo de Coutinho para manter meia após empréstimo

Philippe Coutinho ainda não tem destino definido após o fim do empréstimo com o Vasco, marcado para 30 de junho. O meio-campista está em conversas com o Aston Villa, clube inglês com o qual possui contrato até junho de 2026, para decidir os próximos passos da carreira.

A diretoria cruz-maltina vê com bons olhos a permanência do camisa 11 e trata a renovação como prioridade. Segundo informações do “ge” desta segunda-feira (5), a expectativa maior gira em torno de um novo empréstimo, embora haja esperança de que o jogador possa negociar uma rescisão com o Aston Villa, o que abriria caminho para um vínculo definitivo com o clube carioca.

Um fator que pesa a favor do Vasco é o desejo do próprio Coutinho de continuar atuando no Rio de Janeiro. Além do retorno às origens esportivas, o jogador tem investido em um projeto pessoal na cidade: o Instituto Philippe Coutinho, localizado em Jacarepaguá, que visa promover educação e esporte para jovens carentes. O envolvimento com a iniciativa reforça sua intenção de seguir na capital fluminense.

Antes da viagem do time para Uberlândia, onde enfrentou o Cruzeiro, pelo Brasileirão, o presidente Pedrinho avaliou sobre o tema.

“Vou fazer todo o possível para que ele continue. Sabemos do esforço que ele fez para vir. Não posso prometer, pois envolve muitos fatores, mas o desejo é grande”, afirmou.

Coutinho voltou ao Vasco em julho de 2023. Aos 32 anos, acumula 36 partidas e oito gols desde então, sendo titular em todas as 18 partidas disputadas em 2025.

