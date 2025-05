Em virada relâmpago, Milan bate o Genoa e segue sonhando com competições europeias

O Milan conquistou uma virada suada no Luigi Ferraris nesta segunda-feira (5). Com dois em dois minutos e contando com a sorte, o Rossonero venceu o Genoa por 2 a 1 e ainda sonha com a classificação para uma competição europeia, via Campeonato Italiano, na próxima temporada.

Com o resultado, o Milan se mantém na nona posição, agora com 57 pontos, a seis da Lazio, sexta colocada, que hoje estaria classificada para a Conference League. Por outro lado, o Genoa, que já não tinha mais aspirações no Calcio, segue em 13º, com 39.

LEIA MAIS: Flamengo tem interesse na contratação do português João Félix, do Milan

O Milan volta a campo na próxima sexta-feira (9), quando recebe o Bologna, sétimo colocado, no San Siro, às 15h45 (de Brasília). Já o Genoa visita o líder Napoli, no domingo.

Milan vira na reta final do segundo tempo

Fora de casa, o Milan não fez uma boa partida e viu o Genoa ser superior na primeira metade da etapa inicial. Norton-Cuffy e Junior Messias pararam no goleiro Maignan. O Rossonero só conseguiu assustar os anfitriões aos 38, após finalização de Theo Hernández. A melhor chance, contudo, veio aos 42, quando Pulisic perdeu na cara do goleiro Nicola Leali.

No segundo tempo, o Genoa abriu o placar aos 16 minutos com Vitinha, após receber de Aaron Martin dentro da área. Em seguida, o time da casa pediu pênalti, que o árbitro mandou seguir. Apesar de não jogar bem, o Milan foi efetivo no ataque e contou com a sorte para empatar. Aos 31, Giménez tocou para Rafael Leão. A finalização do português desviou no caminho e enganou o goleiro. No minuto seguinte, Frendrup tentou cortar cruzamento e mandou contra o próprio patrimônio: 2 a 1 Rossonero.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.