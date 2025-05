Raphinha revela que quase se tornou jogador de seleção italiana

Em entrevista dada para a jornalista Isabela Pagliari, o atacante Raphinha revelou que quase se tornou peça indisponível para a Seleção Brasileira, pois esteve muito perto de aceitar um convite da seleção italiana.

O avante do Barcelona que vive a melhor temporada de sua carreira (54 participações em gols ao longo de 52 jogos) conta que a situação ocorreu pouco antes da Euro 2020. Torneio esse que, por sinal, acabou vencido justamente pela seleção da Itália onde, na decisão, bateu a anfitriã, Inglaterra, nas penalidades.

Raphinha afirma que o desejo de defender o Brasil chegou a fazer com que ele hesitasse em atender ao chamado da seleção italiana. Mas, em determinado momento, ele decidiu por aceitar e ficou aguardando a documentação para sacramentar sua dupla nacionalidade. Entretanto, a burocracia não avançou a tempo dele disputar o torneio europeu com a camisa da Azzurra.

Faltou pouco

“Naquela época, pessoas da seleção italiana me ligavam. O Jorginho me ligava constantemente. A comissão técnica italiana tinha um projeto incrível para mim, algo que realmente me chamou a atenção. Eu estava perto de aceitar a convocação para a seleção italiana. Eu deveria ir para a Eurocopa, que eles venceram em 2020. Estava praticamente pronto para ir. Por sorte, meu passaporte não chegou”, detalha o atleta de 28 anos.

Nesse contexto, além da frustração documental, sua primeira partida pela Seleção Brasileira veio pouco menos de três meses após a final da Euro 2020. Pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, o Brasil venceu a Venezuela, por 3 a 1, no dia 7 de outubro de 2021. Com direito, aliás, as duas primeiras assistências de Raphinha em histórico de sete passes para gol e 11 tentos em 33 partidas com a Amarelinha.

