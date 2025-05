Forest empata com Crystal Palace e se complica na briga por vaga na Champions

Crystal Palace e Nottingham Forest ficaram no empate por 1 a 1 nesta segunda-feira (5), na partida de encerramento da 35ª rodada da Premier League. Eze, de pênalti, abriu o placar para os donos da casa no Selhurst Park, em Londres, mas o zagueiro brasileiro Murilo confirmou o empate. Ambos os gols foram marcados no segundo tempo e o time londrino esteve mais perto da vitória, mas parou na trave nos minutos finais do jogo. Restam somente mais três rodadas para encerrar o Campeonato Inglês, que já tem o Liverpool como campeão.

O Nottingham Forest caiu de rendimento nesta reta final de Premier League e, após chegar a brigar pelo título, pode sequer conseguir uma vaga na próxima edição da Champions. Com o empate fora de casa, o time segue na 6ª posição, com 61 pontos, e tem somente uma vitória nas últimas cinco rodadas do Campeonato Inglês. Ao todo foram três derrotas, um empate e um triunfo.

Além disso, os outros resultados nesta 35ª rodada foram péssimos para o Forest. O Chelsea teve sua terceira vitória consecutiva na Premier League e abre o G-5 com 63 pontos. Ao mesmo tempo, o Aston Villa também venceu seu compromisso e chegou aos 60 pontos, na 7ª posição. Somente os cinco primeiros colocados garantem a classificação para a próxima edição da Champions.

Por outro lado, o Crystal Palace também não faz uma boa reta final de temporada. O time londrino chegou a cinco rodadas sem vitória na Premier League e caiu para a 12ª posição, com 46 pontos. No entanto, o grande objetivo do Crystal Palace neste fim de 2024/25 é surpreender o City e ficar com o título da Copa da Inglaterra. As equipes se enfrentam na decisão marcada para o próximo dia 17 de maio, às 12h30 (de Brasília).

Jogos da 35ª rodada da Premier League

Sexta-feira (2/5)

Manchester City 1×0 Wolverhampton

Sábado (3/5)

Aston Villa 1×0 Fulham

Leicester 2×0 Southampton

Everton 2×2 Ipswich Town

Arsenal 1×2 Bournemouth

Domingo (4/5)

Brighton 1×1 Newcastle

Brentford 4×3 Manchester United

West Ham 1×1 Tottenham

Chelsea 3×1 Liverpool

Segunda-feira (5/5)

Crystal Palace 1×1 Nottingham Forest

