Flaco López se envolve em acidente de trânsito após treino do Palmeiras

O atacante Flaco López, do Palmeiras, se envolveu em um acidente de carro na tarde desta segunda-feira (5), em Alphaville, em São Paulo. Ao retornar do treino na Academia de Futebol, o jogador, que estava na direção do veículo, colidiu com um motociclista, identificado como Sandro Martins.

Mesmo sem ferimentos graves, Sandro recebeu atendimento no local. De acordo com a assessoria de imprensa do jogador, Flaco forneceu todas as informações necessárias à Polícia para o registro de um Boletim de Ocorrência e segue à disposição.

Na temporada atual, Flaco López, aliás, é o artilheiro do Palmeiras ao lado de Estêvão, com sete gols marcados. O argentino participou de 21 jogos, sendo 12 como titular.

Veja a nota de Flaco López

“Por volta das 14h de hoje, enquanto retornava para casa após o treino, o jogador Flaco López se envolveu em um acidente de trânsito em Alphaville – o veículo conduzido pelo atleta colidiu com um motociclista, identificado como Sandro Martins.

Felizmente, Sandro não sofreu ferimentos graves e foi prontamente socorrido. As autoridades policiais foram acionadas e um Boletim de Ocorrência, registrado no local do acidente, onde López forneceu todas as informações necessárias.

Estamos acompanhando a situação de perto e desejamos uma rápida recuperação a Sandro”.

