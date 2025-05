Suposto novo segundo uniforme do Inter vaza na internet; veja imagem

Camisa branca do Inter tem escudo igual ao do uniforme vermelho - (crédito: Ricardo Duarte / Internacional )

Imagem do suposto segundo uniforme do Internacional vazou nas redes sociais nesta segunda-feira (5) por um perfil de uma loja da fornecedora de material esportivo do clube. A camisa é branca e possui somente as listras da Adidas em vermelho, além do escudo do Colorado. O lançamento deve ocorrer na próxima semana.

Dessa maneira, um perfil de uma loja da marca do Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, postou um modelo feminino da camisa. O escudo é igual ao da versão vermelha, o uniforme principal, além de conter uma citação ao título do Campeonato Brasileiro de 1975 nas costas.

O escudo antigo não possui borda acrescentada no ano do centenário, com o nome do clube e ano de fundação, para ter somente as iniciais “SCI” mais finas e entrelaçadas. Esta é uma novidade para esta temporada.

