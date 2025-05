CBF empossa Comissão Nacional de Clubes 2025

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, empossou nesta segunda-feira (5) os noves integrantes da Comissão Nacional de Clubes (CNC). O mandatário elegeu nove dirigentes em solenidade realizada na sede da entidade, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Os nomes são: Júlio Casares (São Paulo), Luiz Eduardo Baptista (Flamengo), Marcelo Paz (Fortaleza), Carlos Amodeo (Vasco da Gama), Alessandro Barcellos (Internacional), Adalberto Baptista (Botafogo-SP), Flávio Horta (Volta Redonda), João Vitor (Maringá) e Rogério de Siqueira (ASA).

“Foi na nossa gestão que demos total autonomia para a comissão de clubes. Eles têm toda liberdade para tratar das questões que possam ser o melhor para futebol brasileiro e a CBF sempre será receptiva, desde que seja amparada dentro do ordenamento jurídico desportivo, respeitando os calendários da Fifa, Conmebol e CBF. Que essa comissão seja de pleno sucesso e de muitas preposições para a melhorar ainda mais o futebol brasileiro”, afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

O presidente do São Paulo, Júlio Casares, avaliou o encontro de forma positiva após a cerimônia de posse.

“As expectativas são muito positivas. Estamos otimistas, porque o diálogo é permanente, com pautas objetivas concretas, onde, em este canal, esta abertura da CBF como instituição e dos clubes, ela está mais do que consolidada. Portanto, eu vejo com muito otimismo o dia de hoje”, afirmou Casares.

A Comissão Nacional de Clubes (CNC) desempenha um papel importante no futebol brasileiro, como equilíbrio competitivo, modernização organizacional e integridade das competições.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook