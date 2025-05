‘A obrigação de vencer é do Botafogo’, diz técnico do Carabobo

O Botafogo enfrenta o Carabobo, nesta terça-feira (6), às 19h, no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Diego Merino, técnico da equipe venezuelana, jogou a pressão para a equipe brasileira, já que é a atual campeã da competição. Ele ainda destacou as características dos alvinegros.

“A obrigação de vencer é do Botafogo. Eles sabem que se não vencerem vão se complicar em termos de classificação. Nós vamos tentar jogar com isso. Quando a bola rolar, eles vão tentar jogar sua partida e nós de competir ao máximo. É um rival que tem suas capacidades. Eles são velozes e precisos e temos que buscar as maneiras de como defender essas situações e como equilibrar a partida”, afirmou o técnico espanhol.

Além disso, Diego Merino prevê partida complicada principalmente pela qualidade dos atletas do Botafogo. Ele também não leva em consideração a fase irregular do adversário.

“Será um desafio individual para cada um dos meus jogadores medir forças com os atletas (do Botafogo) amanhã. Posso nomear alguns ou posso nomear algumas das equipes onde passaram… Manchester United, Porto, Seleção, Napoli, Everton… É um desafio individual e maravilhoso para cada um deles e para o coletivo. Vamos com toda a esperança do mundo de que seremos um time competitivo e que podemos fazer um jogo competitivo na frente da nossa torcida”, analisou.

O Carabobo, afinal, é o lanterna do Grupo A com um ponto conquistado após o primeiro turno. O Botafogo, aliás, tem três pontos e ocupa a terceira posição, mas depende apenas de si para conquistar a classificação para o mata-mata. A Universidad de Chile, com sete, lidera; Estudiantes, com seis, está em segundo.

