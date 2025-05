Palmeiras treina de olho no Cerro Porteño e tem a volta de Marcos Rocha

O Palmeiras voltou a treinar após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília, no último domingo, pelo Brasileirão. Agora, a equipe vira a chave e foca no duelo contra o Cerro Porteño, na quarta-feira (7), no Paraguai, pela Libertadores.

Os titulares contra o Vasco fizeram apenas trabalho regenerativo, enquanto os demais jogadores foi a campo. Assim, a novidade foi o retorno de Marcos Rocha, recuperado de uma edema em uma das panturrilhas. O lateral-direito segue em transição entre as parte física e técnica.

O Verdão tem outros dois jogadores fora de ação por conta de problemas físicos. O atacante Bruno Rodrigues se mantém em transição e esteve no campo da Academia de Futebol, sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Por outro lado, o zagueiro Micael segue tratamento no tornozelo esquerdo após entorse.

Na próxima terça-feira (6), o Palmeiras treina mais uma vez na Academia de Futebol. Em seguida, a delegação embarca para Assunção, capital do Paraguai, palco do duelo contra o Cerro Porteño.

O Alviverde lidera com 100% de aproveitamento o Grupo G da Libertadores. O jogo contra os paraguaios, válido pela quarta rodada, será às 21h30 (de Brasília).

