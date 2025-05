Roubo de materiais no centro de treinamentos impede atividades do Rayo Vallecano

O elenco principal do Rayo Vallecano não conseguiu treinar na manhã desta segunda-feira (6) devido a um roubo de materiais esportivos ocorrido no centro de treinamento do clube, segundo informou a agência ‘EFE’ com base em fontes da diretoria.

Após dois dias de folga desde o último jogo contra o Getafe, o time se preparava para retomar os treinos nesta segunda. As atividades iriam começar a preparação para o duelo contra o Las Palmas, válida pelo Campeonato Espanhol.

No entanto, o roubo de equipamentos no vestiário da equipe principal impediu a realização da atividade. Após uma reunião entre os capitães, a comissão técnica e o diretor esportivo David Cobeño, foi decidido suspender o treino do dia.

O presidente do Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, chegou ao centro de treinamento por volta das 14h (horário local) para tratar do caso e avaliar os próximos passos da diretoria diante do ocorrido. Alguns jogadores, como os capitães Isi Palazón e Iván Balliu, além do técnico Íñigo Pérez, permaneceram no local.

