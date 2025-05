Vitória x Defensa y Justicia: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca da primeira vitória na Copa Sul-Americana, o Vitória recebe o Defensa y Justicia nesta terça-feira (6), às 19h (de Brasília), no Barradão, pela quarta rodada da competição. Assim como o Rubro-Negro, o time argentino também possui dois pontos no Grupo B e ainda não triunfou no torneio.

Porém, com um saldo de gols melhor, o Leão da Barra ocupa a terceira colocação, enquanto o Falcão amarga a lanterna da chave. No primeiro jogo entre as equipes, pela segunda rodada da Sula, empate em 0 a 0 na Argentina. Confira as principais informações do confronto.

Onde assistir

A partida terá transmissão do streaming Disney+.

Como chega o Vitória

O Rubro-Negro baiano não vive um bom momento na temporada. Afinal, venceu apenas um jogo nos últimos doze disputados – somando Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. No último sábado, aliás, perdeu para o Ceará por 1 a 0. Agora, quer aproveitar o fator casa contra o lanterna da chave para vencer a primeira no torneio continental. Em caso de um triunfo, a depender dos outros resultados, pode assumir a vice-liderança.

Para a partida, o técnico Thiago Carpini ainda não poderá contar com o atacante Renato Kayzer, que treinou com o grupo nesta segunda-feira (5) e ainda não estreou com a camisa rubro-negra. Porém, o jogador tem chances de estrear na próxima rodada do Brasileirão, contra o Vasco. Os outros desfalques do time brasileiro são: Zé Marcos, Willian Oliveira, Pepê e Carlos Eduardo, todos lesionados.

Como chega o Defensa y Justicia

Lanterna do grupo, o time argentino vive um momento ainda pior que o Leão da Barra. Afinal, além de não ter vencido ainda na Sula, o Falcão não vence há 10 jogos na temporada. Além disso, chega ao Brasil após três derrotas consecutivas. A equipe não poderá contar com o zagueiro Kevin Balanta, que está em recuperação de dores musculares.

VITÓRIA X DEFENSA Y JUSTICIA

Grupo B da Copa Sul-Americana – 4ª rodada

Local: Barradão, Salvador (BA)

Data e hora: 6 de maio de 2025, às 19h (de Brasília)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo (Alexandre Fintelman); Raúl Cáceres, Lucas Halter, Edu e Hugo; Gabriel Baralhas, Ronald e Wellington Rato; Erick, Gustavo Mosquito e Janderson (Carlinhos). Técnico: Thiago Carpini

DEFENSA Y JUSTICIA: Bologna; Rubio, Aguilera, Delgado e Soto; Gutiérrez, Perez e Lucas González; Francisco González, Osório e Togni. Técnico: Pablo de Muner

Árbitro: Francisco Gilabert (CHI)

Assistentes: Carlos Poblete (CHI) e Leslie Vazquez (CHI)

VAR: Mathias Riquelme (CHI)

