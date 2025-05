Goiás assume liderança da Série B após virada sobre o Avaí

O Goiás assumiu a liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro após vencer, de virada, o Avaí por 2 a 1, nesta segunda-feira (5/5). O jogo foi pela 6ª rodada e aconteceu na Serrinha, casa do Goiás. O time esmeraldino viu os avaianos saírem na frente com gol de JP, mas ainda no primeiro tempo, Pedrinho e Lucas Lovat viraram o placar.

Com a vitória, o Goiás chegou aos 13 pontos e assumiu a liderança provisória, superando o Remo (12 pontos). No entanto, o time ainda pode perder a ponta para Cuiabá (11 pontos) ou CRB (10), que se enfrentam nesta terça-feira, em Maceió, casa do CRB. Ou o VilaNova (10 pontos) que visita o Athletico-MG. Já o Avaí, que sonhava com a liderança, perdeu a invencibilidade. Assim, estacionou nos 11 pontos e caiu para a terceira posição.

Goiás sai atrás, mas vira o placar

O jogo foi quente desde os primeiros minutos, com os times buscando o ataque. Aos 20 minutos, o Avaí abriu o placar com JP, que aproveitou uma sobra na área após cruzamento de Alef Manga. O ex-Vasco chutou mascado, mas com precisão, balançando as redes.

Mas a alegria catarinense durou pouco. Afinal, dois minutos depois, após cobrança de escanteio pela direita por Gava, a bola foi para a entrada da área, onde Pedrinho acertou um belo chute de primeira, sem chances para o goleiro Igor, que foi encoberto por vários jogadores.

Aos 29 minutos, o Goiás virou o jogo com um golaço em lance parecido ao primeiro gol. Escanteio cobrado por Gava pela direita e, desta vez, após Igor rechaçar, a bola chegou até o ex-Avaí Lucas Lovat, que estava fora da área, pela esquerda. O lateral-esquerdo bateu firme e marcou um golaço.

Avaí com dez no segundo tempo

O segundo tempo foi muito elétrico. O Avaí ficou com um jogador a menos logo nos primeiros minutos, quando Mário Sérgio cometeu uma falta forte em Wellington. Como já tinha cartão amarelo, o avaiano foi expulso. Porém, mesmo com dez jogadores, o Avaí manteve boa postura defensiva e ainda criou duas boas chances com Alef Manga.

O atacante, ex-Goiás, foi vaiado pela torcida ao sair na metade do segundo tempo, e chegou a tirar satisfações. A situação só se acalmou com a chegada da polícia.

Já o Goiás teve o maior número de chances. Na melhor delas, Arthur Caíke cabeceou para uma excelente defesa do goleiro Igor. Enfim, o Goiás venceu por 2 a 1 este jogo elétrico que teve 26 finalizações (contra 13 do Avaí).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.