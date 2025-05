Pitta marca nos acréscimos, e Bragantino vence Mirassol

Com gol de Isidro Pitta nos acréscimos, o Bragantino venceu o Mirassol por 1 a 0, nesta segunda-feira (5), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 7ª rodada do Brasileirão. Na estreia da “nova casa”, o Massa Bruta foi melhor e acertou duas bolas no travessão. Quando o jogo caminhava para um empate sem gols, no entanto, o camisa 9 aproveitou sua única chance e decidiu.

Dessa forma, o Bragantino chega a 16 pontos, iguala a pontuação do líder Palmeiras e ocupa o segundo lugar do Brasileirão. Já o Mirassol, que foi vazado pelo 14º jogo consecutivo, é o 16º colocado, com sete pontos. O Massa Bruta volta a campo no sábado (10), às 18h30 (de Brasília), contra o Grêmio, em Porto Alegre, enquanto o Leão Caipira recebe o Corinthians, no mesmo dia e horário, no Campos Maia.

Pitta marca no fim e garante vitória do Bragantino

O Bragantino começou melhor. Na estreia da “casa nova”, o Massa Bruta teve mais volume e dominou o jogo. Dessa forma, criou as melhores chances do primeiro tempo e teve o travessão como principal adversário. Jhon Jhon acertou o poste em belo chute da entrada da área, aos 10 minutos, enquanto Lucas Barbosa carimbou aos 30, de cabeça.

Quando o travessão não impediu o gol do time de Bragança Paulista, Walter apareceu para salvar o Mirassol. Assim, o goleiro fez grandes defesas, como na cobrança de falta de Juninho Capixaba. O arqueiro foi buscar a bola no ângulo e protagonizou uma defesa “à lá Ceni”. Portanto, o placar permaneceu zerado no primeiro tempo.

O panorama mudou na etapa final. O Bragantino ainda teve mais controle das ações, no entanto, não conseguiu criar muitas chances como no primeiro tempo. Assim, o Mirassol conseguiu equilibrar mais ações, mas praticamente não deu trabalho ao goleiro Cleiton. Porém, o Leão Caipira vacilou no fim. Nos acréscimos, Isidro Pitta aproveitou lançamento de Pedro Henrique e fez o gol da vitória.

Bragantino x Mirassol

Campeonato Brasileiro – 7ª rodada

Data: 05/05/2025

Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho, 34’/2ºT), Eric Ramires (Matheus Fernandes, 10’/2ºT) e Jhon Jhon (Laquintana, 35’/2ºT); Lucas Barbosa (Henry Mosquera, 10’/2ºT), Eduardo Sasha e Vinicinho (Isidro Pitta, 26’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo, 15’/2ºT), Danielzinho e Gabriel (Yago Felipe, 15’/2ºT); Fabrício Daniel (Negueba, 25’/2ºT), Edson Carioca (Clayson, 25’/2ºT) e Cristian (Iury Castilho, 29’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes

Gols: Isidro Pitta, 46’/2ºT (1-0)

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões amarelos: Pedro Henrique (RBB); Neto Moura, José Aldo e Iury Castilho (MIR)

