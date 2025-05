Fortaleza x Colo-Colo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Fortaleza recebe o Colo-Colo nesta terça-feira (6), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela quarta rodada da Copa Libertadores. Na terceira colocação do Grupo E, o Laion tem quatro pontos na tabela, enquanto o time chileno somou apenas dois e aparece na lanterna da chave.

No primeiro confronto entre as equipes, pela segunda rodada do torneio continental, o jogo foi cancelado após invasão de torcedores no estádio do Colo-Colo e morte de duas pessoas do lado de fora. Como punição ao mandante, o Fortaleza ficou com os três pontos da partida.

Onde assistir

A partida terá transmissão do streaming Paramount+.

Como chega o Fortaleza

Com resultados instáveis na temporada, o Laion não chega em um bom momento para a partida. Afinal, não vence há oito jogos na temporada e, na Libertadores, se encontra fora da zona de classificação. Na última partida pelo torneio continental, cedeu empate ao Bucaramanga fora de casa, em partida que terminou em 1 a 1.

Agora, dentro da Arena Castelão, precisa voltar aos trilhos da vitória para sonhar com as oitavas de final. Para a partida, o técnico Vojvoda não tem novos desfalques. Mas Moisés, Tinga, Diogo Barbosa e Gaston Ávila ainda não dúvida devido a problemas físicos.

Como chega o Colo-Colo

Com a situação mais delicada que o adversário, o time chileno ainda não venceu no torneio e está na lanterna do grupo, com apenas dois pontos. Nos últimos seis jogos, venceu apenas uma partida, contra o Coquimbo Unido, pelo campeonato nacional. Para a partida contra o Laion, o técnico Jorge Almirón não tem desfalques confirmados, mas deve seguir com a rotatividade do time. Os jogadores Mauricio Isla e Arturo Vidal foram poupados no último duelo e devem iniciar a partida.

FORTALEZA X COLO-COLO

Grupo E da Libertadores – 4ª rodada

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Data e hora: 6 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília)

FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, David Luiz, Bruno Pacheco; Rossetto, Sasha, Martínez; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Vojvoda

COLO-COLO: Cortés; Isla, Saldivia, Vegas e Wienberg; Pavez e Pizarro; Vidal, Aquino e Cepeda; Correa. Técnico: Jorge Almirón

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Julio Moreno (VEN) e Erizon Nieto (VEN)

VAR: Antonio Garcia (URU)

