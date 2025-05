Confira o que esperar dos oito times ainda vivos nos playoffs da NBA

Jayson Tatum, do Celtics, e Jalen Brunson, do Knicks, são algumas das estrelas em ação nas semifinais de conferência da NBA - (crédito: Getty Images via AFP)

Restam apenas oito peças de pé no tabuleiro da NBA. A vitória do Golden State Warriors sobre o Houston Rockets, no último domingo (4/5), definiu todos os classificados para as semifinais das conferência Leste e Oeste e traçou a rota para as quatro chaves das quais irá sair o futuro campeão da liga, com estrelas da nova e da velha guarda em ação. Os confrontos são decididos em séries melhor de sete e avança o time que chegar primeiro a quatro triunfos.

Os quatro melhores do Leste ao longo da temporada regular seguem em quadra, entre eles o atual campeão Boston Celtics, que encara o resiliente New York Knicks. A outra chave é entre Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers, mas, apesar de ter tido o melhor recorde da conferência, o Cavs abriu a série com derrota dentro de casa.

O Oeste, no entanto, tem um roteiro ainda mais animado, com confrontos entre novas estrelas querendo colocar franquias modestas no mapa e veteranos renomados em busca de incrementar o currículo recheado. Esse é o contexto para o duelo entre o Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander contra o Denver Nuggets de Nikola Jokic, mas também vale para o cara a cara entre Anthony Edwards e Stephen Curry em Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors.

Ex-jogador da NBA e atualmente um dos destaques do circuito mundial de vôlei de praia, o estadunidense Chase Budinger contou ao Correio sobre quem acredita ser o favorito ao título. “Boston é um ótimo time. Eles ganharam ano passado, tem experiência e estão saudáveis. Quando você tem esses elementos combinados acaba sendo um time difícil de derrotar. Vai ser difícil ver o Celtics perdendo uma série de sete jogos”, disse o atleta, com passagens por Rockets, Timberwolves, Pacers e Suns e no basquete europeu.

Confira, a seguir, o cenário de cada duelo:

Cavaliers (64-18) x Pacers (50-32)

O primeiro jogo da série já alternou todos os panoramas para o confronto. Líder do Leste, o Cavs era amplo favorito, mas perdeu o mando de quadra com a derrota de domingo (6/5) por 112 x 121. O resultado não apenas dá maior equilíbrio para a série, mas também mostra que as lesões são um problema maior que o imaginado para Cleveland, que não contou com Darius Garland na última partida e pode ficar sem Jarrett Allen e DeAndre Hunter na próxima. Ambos são dúvida.

Ainda assim, Kenny Atkinson não foi eleito o melhor treinador do ano à toa e o excelente momento de Donovan Mitchell precisa ser valorizado. Se o Cavs melhorar o aproveitamento nas bolas em relação ao jogo 1, quando converteu apenas 23,7% das tentativas, e segurar mais o adversário, que acertou 52,8% do perímetro, a balança da série pode voltar a pender a favor.

Do outro lado, Tyrese Haliburton e o Pacers precisam ser respeitados, porque não é de hoje que surpreendem nos playoffs. Na temporada regular também não foi tão diferente, tanto que ganharam três dos quatro confrontos contra Cleveland. Ou seja, o duelo está em aberto.



Celtics (61-21) x Knicks (51-31)

Serão duas franquias tradicionais e de peso em quadra, mas cada uma em um momento diferente quando o assunto é playoffs. Atual campeão, o Celtics chegou nas finais de conferência em seis das últimas oito temporadas, enquanto o Knicks não alcança este palco há 25 anos. Para encerrar o jejum, porém, New York precisará fazer mais do que fez contra Detroit. A equipe sofreu além do esperado na série contra o Pistons e, se não fossem bolas importantes de Jalen Brunson e Karl Anthony-Towns, poderia ter ido para 7 jogos ou até mesmo sido eliminado.

De forma mais tranquila, Boston não teve muito problema para vencer o Magic por 4 x 1, apesar do confronto físico, e pôde até poupar Jayson Tatum ao longo das partidas. As chances do Knicks passam por performances de alto nível das estrelas e defesas de classe A por parte de Bridges, Hart e Anunoby para compensar as bolas de três do Celtics. O time de Massachusetts é o que mais chuta do perímetro na história da NBA, enquanto o da Ilha de Manhattan é apenas o 28º no quesito.

No momento atual da liga, perder a batalha dos três pontos pode ser fatal, especialmente se o lado defensivo não conseguir conter um adversário tão qualificado. Reflexo disso é o retrospecto da temporada regular, em que Boston venceu todos os quatro jogos.

Thunder (68-14) x Nuggets (50-32)

Os dois principais candidatos ao prêmio de MVP ficam frente a frente em Thunder contra Nuggets. De um lado, Shai Gilgeous-Alexander lidera o forte elenco de Oklahoma City, que não tomou conhecimento do Memphis Grizzlies e varreu a série anterior em 4 x 0. Do outro, Nikola Jokic e Denver não esconderam que o time vive um momento ruim, coroado pela demissão do técnico Mike Malone no fim da temporada regular, mas conseguiram encontrar forças para vencer o Clippers em 4 x 3.

Dono do melhor recorde da NBA em 2024/25, o Thunder sequer precisou de grandes atuações de Shai para começar dominante nos playoffs. Se o armador retomar o nível apresentado ao longo da temporada, o OKC segue como grande favorito ao título. Em especial, a equipe conta com duas peças importantes para conter Jokic, com Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein fechando o garrafão. Se o sérvio quiser seguir vivo nos playoffs, vai precisar de boas contribuições de Jamal Murray, Aaron Gordon, Russell Westbrook e companhia.

Mesmo com o 2 x 2 nos encontros pela temporada regular, o momento é mais favorável para a classificação do Thunder.

Timberwolves (49-33) x Warriors (48-34)

Únicos times que avançaram mesmo sem ter a vantagem do mando de quadra, Wolves e Warriors fazem um duelo de gerações nos playoffs. Nova estrela da liga, Anthony Edwards segue deixando craques veteranos pelo caminho quando o assunto é mata-mata. Na fase anterior, despachou o Lakers de LeBron James e Luka Doncic. No ano passado, as vítimas foram Jokic e Kevin Durant, de Nuggets e Suns, respectivamente. O adversário da vez será Stephen Curry e o Golden State.

O camisa 30, inclusive, não teve tempo de descanso após precisar de 7 jogos para eliminar o Rockets. Apesar de bem marcado, Curry mostrou que pode ser decisivo mesmo sem a bola e que continua sendo fatal na hora que importa. Resta saber se o elenco de apoio conseguirá manter a consistência, especialmente Buddy Hield e Brandin Podziemski. Ainda vale ficar de olho na rivalidade entre Rudy Gobert e Draymond Green, âncoras defensivas de cada equipe e que já se estranharam dentro de quadra, com direito a mata-leão aplicado pelo estadunidense no francês.

O Warriors levou a melhor na temporada regular, com 3 x 1 nos confrontos, e ainda não tinha Jimmy Butler em nenhum deles. Ainda assim, o favoritismo é dividido para a série de playoffs.

Confira a programação

Cleveland Cavaliers 0 x 1 Indiana Pacers

Jogo 1: Indiana Pacers 121 x 112 Cleveland Cavaliers

Jogo 2: terça-feira (6/5), às 20h

Jogo 3: sexta-feira (9/5), às 20h30

Jogo 4: domingo (11/5), às 21h

Boston Celtics x New York Knicks

Jogo 1: segunda-feira (5/5), às 20h

Jogo 2: quarta-feira (7/5), às 20h

Jogo 3: sábado (10/5), às 16h30

Jogo 4: segunda-feira (12/5), às 20h30

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets

Jogo 1: segunda-feira (5/5), às 22h30

Jogo 2: quarta-feira (7/5), às 22h30

Jogo 3: sexta-feira (9/5), às 23h

Jogo 4: domingo (11/5), às 16h30

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

Jogo 1: terça-feira (6/5), às 22h30

Jogo 2: quinta-feira (8/5), às 21h30

Jogo 3: sábado (10/5), às 21h30

Jogo 4: segunda-feira (12/5), às 23h