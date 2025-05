Corinthians pode negociar Félix Torres na próxima janela

Félix Torres pode deixar o Corinthians na próxima janela de transferências. O clube se reuniu com o estafe do jogador para debater uma possível negociação no meio do ano, de acordo com informações do portal “Meu Timão”. Contudo, a possibilidade de um empréstimo foi descartada, tanto pelo alvinegro quanto pelos agentes do equatoriano.

O jogador, de 27 anos, foi contratado em janeiro do ano passado junto ao Santos Laguna, do México, por 6,5 milhões de dólares (cerca de R$ 31,5 milhões na época) por 80% dos direitos econômicos. Porém, o Corinthians foi acionado na Fifa pelos mexicanos por causa da falta de repasse dos valores. Assim, foi condenado a pagar 6 milhões de dólares.

Na reta final da janela de transferências do início do ano, Félix Torres foi procurado por um clube dos Estados Unidos. O Corinthians, no entanto, descartou a negociação por falta de tempo para buscar uma reposição. Dessa vez, no entanto, o Timão já tenta alinhar um acordo com o estafe do equatoriano. A ideia é não perder tempo para conseguir repor a saída.

Apesar de questionável, Félix Torres tem sido titular durante sua passagem pelo Corinthians. O equatoriano soma 104 jogos e um gol com a camisa alvinegra. Porém, seu desempenho não tem agradado, principalmente, a torcida. Recentemente, o jogador acumulou expulsões na reta final do Paulistão e na Sul-Americana.

