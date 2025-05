Atlético vence o Juventude fora de casa e deixa a zona de rebaixamento

O Atlético conseguia sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (05), o Galo bateu o Juventude por 1 a 0. Gustavo Scarpa, ainda na primeira etapa, marcou para os mineiros. O Alvinegro contou com a ajuda do VAR, que anulou um gol do time da casa e cancelou um pênalti.

O resultado tirou o Galo da zona de rebaixamento, que sobe para a décima colocação, com nove pontos. Já o Juventude fica na 15ª posição, com sete pontos conquistados. Além disso, o Ju alcançou a marca de quatro jogos sem vencer.

Na próxima rodada, o Galo encara o Fluminense, no retorno à Arena MRV. Já o Juventude vai até Fortaleza, encarar o Leão no Presidente Vargas.

Começo eletrizante e Atlético na frente

A partida começou movimentada, com chances para os dois lados. Na primeira oportunidade, o Galo quase abriu o marcador em chute de Natanael, que parou em defesa de Marcão. No rebote, Igor Gomes disputou com a marcação, a bola ia entrado e Ewerthon salvou em cima da linha. No ataque seguinte, Ewerthon saiu mal, Jadson conseguiu driblar o goleiro, finalizou, mas Rubens salvou na pequena área. Na sequência, Rony recebeu na área e tocou na saída de Marcão para marcar, mas o VAR pegou o impedimento.

O Juve teve uma boa chance em novo vacilo da defesa atleticana, em que Gilberto aproveitou para finalizar e parar em defesaça de Everson. Entretanto, quem conseguiu aproveitar um erro do adversário foi o Galo. Gustavo Scarpa cobrou falta na área, Marcão saiu muito mal e a bola morreu no gol, abrindo o marcador na Serra Gaúcha. O Atlético quase ampliou, quando Caio Paulista recebeu na esquerda, invadiu a área e deu cavadinha por cima do goleiro, com Marcão salvando o time da casa.

O Atlético ainda teve mais oportunidades de marcar o segundo. Nas duas melhores chances, Rubens apareceu no ataque. Na primeira, chutou para defesa de Marcão. Na segunda, finalizou cruzado e a bola passou em frente ao gol.

Galo perde oportunidades e VAR evita o empate

O Juventude veio com alterações do intervalo, incluindo a entrada de Nenê. Entretanto, o Atlético seguiu na pressão no começo da segunda etapa. Marcão teve que trabalhar em duas oportunidades, em chegadas de Natanael e Cuello, que finalizaram forte após chegadas pelas pontas. Depois, Scarpa emendou de fora da área e mandou na rede pelo lado de fora.

Depois de tantas chances desperdiçadas, o Galo tomou um susto. Nenê recebeu cruzamento de Batalla na direita e marcou. Só que, no começo da jogada, o árbitro anotou um toque no braço de Ênio. O Ju teve uma grande oportunidade na sequência, quando Nenê finalizou de fora da área e Everson pegou com a ponta dos dedos. O goleiro voltou a trabalhar quando Marcos Paulo mandou de longe e o arqueiro voou para defender.

Novamente, o Ju teve a chance empatar e o VAR entrou em ação. Após cruzamento da direita, Ênio tentou a finalização, acabou furando e bateu no braço de Natanael. Pênalti, que foi anulado após o árbitro de vídeo aponta o impedimento do atacante do time da casa. Nos acréscimos, Batalla teve a chance do empate. A bola ficou oferecida na área, mas o jogador chutou nos braços de Everson.

Juventude 0 x 1 Atlético-MG

Campeonato Brasileiro – 7ª rodada

Data e horário: 05/05/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Gol: Gustavo Scarpa, 29’/1ºT (0-1)

Juventude: Marcão; Ewerthon, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Alan Ruschel (Giovanny, 42’/2ºT); Giraldo (Nenê, intervalo), Jadson, Jean Carlos (Batalla, intervalo) e Mandaca (Caíque, 23’/2ºT ); Ênio e Gilberto (Gabriel Taliari, 23’/2ºT ). Técnico: Fábio Matias

Atlético-MG: Everson; Natanael, Rômulo, Júnior Alonso e Caio Paulista (Vitor Hugo, 48’/2ºT); Fausto Vera, Rubens, Igor Gomes (Palacios, 37’/2ºT) e Gustavo Scarpa; Cuello (Bernard, 48’/2ºT) e Rony (João Marcelo, 43’/2ºT). Técnico: Cuca

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (PA)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões Amarelos: Jadson e Ewerthon (JUV); Everson e Júnior Alonso (CAM)

