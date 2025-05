CBF divulga detalhes da Copa do Brasil Feminina 2025; confira

A Copa do Brasil Feminina está de volta ao calendário do futebol nacional após nove anos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta semana os detalhes da edição de 2025, que contará com a participação de 64 equipes representando todas as regiões do país.

O pontapé inicial, então, será no dia 21 de maio, enquanto a grande final acontece em 19 de novembro. A última edição do torneio aconteceu em 2016, quando o Audax/Corinthians conquistou o título ao vencer o São José-SP na decisão, por 5 a 3 no placar agregado.

Entre os clubes confirmados estão algumas das principais forças da modalidade, como Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo e Ferroviária. A competição terá sete fases, todas no formato mata-mata. Em caso de empate no tempo regulamentar, pênaltis definirão a vaga. Por fim, os mandos de campo e os confrontos de cada etapa serão definidos por meio de sorteio.

Estrutura da Copa do Brasil Feminina

A Copa do Brasil Feminina 2025 será aberta com uma fase preliminar entre Juventude-SE e Paraíso-TO. Posteriormente, o vencedor deste confronto se junta aos 31 clubes da Série A3 do Brasileirão na primeira fase. Os 16 classificados dessa etapa avançam para enfrentar os 16 times da Série A2 na segunda fase.

As equipes da elite nacional, que disputam a Série A1, estreiam apenas na terceira fase da competição. Então, o torneio segue para as oitavas de final, quartas, semifinais e final, todas em jogos eliminatórios.

Clubes participantes

A competição reunirá equipes das três divisões do Campeonato Brasileiro Feminino:

1ª divisão – Série A1: Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo, Ferroviária, Internacional, Grêmio, Fluminense, Bahia, América-MG, Sport, Real Brasília, Juventude, 3B (AM) e Bragantino;

2ª divisão – Série A2: Atlético-MG, Botafogo, Santos, Fortaleza, Avaí/Kindermann, Vasco, Vitória, São José, Paysandu, Remo, Rio Negro-RR, Taubaté, Mixto-MT, Itacoatiara, Ação e Minas Brasília;

3ª divisão – Série A3: Galvez, Guarani de Paripueira, UDA, Tarumã, RCI, Manaus, Ypiranga-AP, Atlético Alagoinhas, Doce Mel, Cresspom, Prosperidade, Vila Nova, IAPE, Itabirito, Operário-MS, Operário-MT, Tuna Luso, Mixto-PB, Ipojuca, Atlético-PI, Coritiba, Toledo, Pérolas Negras, União-RN, Rolim de Moura, São Raimundo-RR, Brasil de Farroupilha, Criciúma, Juventude-SE, Realidade Jovem, Pinda, Paraíso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.