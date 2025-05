Mastriani sente dores em treino e deve desfalcar Botafogo na Libertadores

Cheio de desfalques, o Botafogo ganhou mais um problema para o próximo jogo da Libertadores. O atacante Mastriani sentiu dores musculares no treino desta segunda-feira (5) e deve desfalcar o Alvinegro contra o Carabobo, nesta terça (6), às 19h (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, na Venezuela, pela 4ª rodada da fase de grupos. Assim, o número de lesionados sobe para seis.

O jogador uruguaio chegou a viajar normalmente para a Venezuela, mas se queixou de dores para o departamento médico após o café da manhã, de acordo com o “ge”. Dessa forma, o atacante foi preservado das atividades com bola com o restante do elenco e realizou apenas trabalhos internos com a equipe de fisioterapia.

Entretanto, o jogador ainda pode ficar à disposição do técnico Renato Paiva, caso se sinta confortável nos testes de véspera de jogo. Contudo, a tendência é que seja preservado para evitar agravar a lesão. Além de Mastriani, o Botafogo não pode contar com os zagueiros Barboza e Bastos, os meias Savariano e Santi Rodríguez, e o atacante Matheus Martins.

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo é o terceiro colocado do Grupo A, com três pontos. Em caso de tropeço, o Alvinegro pode se complicar na disputa por uma vaga nas oitavas de final. Depois, terá dois confrontos diretos contra a Universidad de Chile e Estudiantes, da Argentina, que lideram a chave. Portanto, é necessário, pelo menos, pontuar na Venezuela.

