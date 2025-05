Cruzeiro vence e assume liderança do Brasileirão Feminino

O Cruzeiro é o novo líder do Brasileirão Feminino. As Cabulosas dominaram a partida e venceram o Real Brasília por 3 a 0, nesta segunda-feira (5), no Estádio Defelê, na capital federal. Dessa forma, manteve a invencibilidade, chegou aos 23 pontos e assumiu a liderança isolada da competição.

As Cabulosas dominaram o jogo desde o começo. Assim, o Cruzeiro encaminhou a vitória no primeiro tempo. Marília abriu o placar aos 18 minutos, enquanto Gisseli ampliou aos 32. Já na etapa final, Marília voltou a balançar as redes, aos 17, e fechou o placar em Brasília.

“Estou muito feliz de voltar a marcar, ajudar a equipe. São muito importantes esses três pontos, pois estamos na liderança. E vamos seguir firme para continuar no topo”, disse Marília.

O Cruzeiro é o único invicto na competição com sete vitórias e dois empates em nove partidas. As Cabulosas voltam a campo no próximo sábado (10), às 15h (de Brasília), contra o Bahia, em Contagem (MG), enquanto o Real Brasília visita o Flamengo, no mesmo dia, às 17h, no Rio de Janeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.