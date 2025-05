Saída de Alexander-Arnold do Liverpool revolta torcedores nas redes sociais

Alexander-Arnold confirma sua saída do Liverpool no final da temporada - (crédito: Foto: Jan Kruger/Getty Images)

O anúncio divulgado por Trent Alexander-Arnold, de 26 anos, nesta segunda-feira (5), de que deixará o Liverpool ao fim da temporada, quando seu contrato se encerra, não surpreendeu. No entanto, muitos torcedores do clube inglês não gostaram da decisão do lateral-direito, que deve reforçar o Real Madrid.

A notícia gerou reações diversas entre os torcedores do Liverpool nas redes sociais. No X (antigo Twitter), as respostas à mensagem de despedida de Alexander-Arnold variavam entre revolta, decepção e resignação. A publicação do jogador acumulava cerca de 15 mil respostas, incluindo também mensagens de torcedores do Real Madrid dando boas-vindas ao lateral. Além disso, um vídeo de um torcedor queimando a camisa do atleta, criado nas categorias de base do clube, viralizou nesta segunda-feira.

“Quem trai, sempre caminhará sozinho”, dizia uma faixa em uma das imagens compartilhadas.

Em uma montagem, Trent era comparado a Michael Owen, outro jogador que trocou Anfield pelo Santiago Bernabéu.

“É muito decepcionante que você tenha feito isso, mas sabíamos que ia acontecer antes mesmo de você dizer qualquer coisa. Te desejo o melhor. Você vai precisar”, escreveu um torcedor.

De acordo com informações da imprensa espanhola, o Real Madrid estaria disposto a pagar uma compensação de até 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) ao Liverpool. O objetivo é adiantar a chegada do lateral, para o clube tê-lo antes do Mundial de Clubes da Fifa, que começa em 14 de junho, mas o contrato dele se encerra no dia 30.

