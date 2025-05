Everson valoriza vitória fora de casa do Atlético e avalia sua participação: ‘Feliz de ter dado minha parcela’

O Atlético conseguiu uma vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. O feito, que não acontecia há nove meses no torneio, veio na noite desta segunda-feira (05). Em Caxias do Sul, o Galo bateu o Juventude pelo placar mínimo, com gol de Gustavo Scarpa.

Mesmo com o resultado positivo e o maior tempo de pressão ofensiva, o goleiro Everson conseguiu ser um dos destaques do jogo. O arqueiro fez grandes defesas na reta final e destacou a importância do resultado conquistado na Serra Gaúcha.

“Uma vitória importante. A gente sabia que jogar aqui contra o Juventude é difícil, se eu não me engano é a primeira derrota deles no ano em casa. Então conseguimos esse feito, com um time desfalcado, alguns jogadores no Departamento Médico. A gente se fechou, fizemos um grande jogo, tivemos até a oportunidade de ter matado ainda no primeiro tempo, onde criamos muito, mas infelizmente a gente acabou não concluindo em gol. No segundo tempo eu pude fazer boas defesas, dar minha parcela de contribuição. Uma última bola ali, que a gente sairia com o empate, feliz de ter dado minha parcela, não ter tomado gol e ter ajudado a equipe a sair com a vitória”, afirmou, em entrevista ao SporTV.

Na próxima rodada, o Atlético terá seu retorno para casa. No próximo domingo (11), o Galo recebe o Fluminense, na primeira partida da Arena MRV com o gramado sintético.

