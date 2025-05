Arias supera marca de Thiago Neves no Fluminense

Maior garçom do futebol brasileiro na temporada, Jhon Arias escreveu mais um grande capítulo de sua história com a camisa tricolor. Com as duas assistências na vitória sobre o Sport por 2 a 1, no último sábado (3), o colombiano chegou a 53 passes para gols pelo Fluminense. Dessa forma, ultrapassou o ídolo Thiago Neves e se isolou no segundo lugar do ranking.

Segundo o site “Estatísticas Fluminense”, o argentino Conca é o jogador com mais assistências pelo clube no século, com 71. Arias, agora, é o segundo colocado, com 53, seguido de Thiago Neves com 51. Contudo, ele não é o único do atual elenco no top 10. Ganso aparece em oitavo com 34, atrás de nomes como Fred (42), Gustavo Scarpa (40), Magno Alves (39) e Roger (36).

Contratado em agosto de 2021, Arias só foi engrenar no ano seguinte. O colombiano só deu sua primeira assistência na 28ª partida com a camisa tricolor, de acordo com perfil “Enciclopédia Tricolor”. Das 53 assistências, 26 foram para Cano. A dupla, aliás, é a mais bem-sucedida neste século. Além dos gols, também conquistaram o bi carioca (2022 e 2023), Libertadores (2023) e Recopa (2024).

Maiores garçons do Fluminense no século:

1º – Conca: 71

2º – Arias: 53

3º – Thiago Neves: 51

4º – Fred: 42

5º – Gustavo Scarpa: 40

6º – Magno Alves: 39

7º – Roger: 36

8º – Ganso: 34

9º – Mariano: 32

10º – Carlinhos: 26

Líder de assistências do Brasil

Com as duas assistências na vitória sobre o Sport, Arias chegou a dez na temporada e ultrapassou Memphis Depay, do Corinthians, com nove. Dessa forma, se tornou o maior garçom do futebol brasileiro em 2025. Além disso, o colombiano também superou a sua marca do ano passado, quando distribuiu oito passes para gols. O recorde pessoal em um ano é de 17, alcançados em 2022 e 2023.

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), contra o GV San José, da Bolívia, fora de casa, pela 4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Tricolor lidera o Grupo F com sete pontos, enquanto os bolivianos ocupam a lanterna, com apenas um ponto. Já no Brasileirão, é o quinto colocado, com 13.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.