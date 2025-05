Flamengo trata jogo contra Central Córdoba como ‘final’; veja panorama na Libertadores

Depois da derrota para o Cruzeiro, o Flamengo reencontra o Central Córdoba, time que o venceu no Maracanã esse ano, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília) no estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, na Argentina. Em terceiro lugar no Grupo C, o Rubro-Negro chegará pressionado para pontuar. A equipe rubro-negra encara a o jogo como uma “decisão”.

O goleiro Rossi minimizou a pressão e mostrou confiança para uma vitória fora de casa pela Libertadores. O argentino, que conhece a equipe, sofreu apenas dois gols na competição, justamente contra os adversários desta quarta-feira.

“Pressão, não. O bom de jogar a cada três dias é que a gente tem que descansar a cabeça e pensar no próximo jogo. Lá na Argentina vai ser como uma final. Então tem que descansar e se preparar para vencer o jogo. Eles jogaram na sexta com o time reserva para descansar, vão jogar essa final em casa. Sabemos que vai ser difícil e vamos jogar para vencer”, destacou Rossi.

Além do goleiro argentino, o técnico Filipe Luís também considera a partida como “fundamental”. A equipe rubro-negra, portanto, precisa dos três pontos para não se complicar na competição internacional.

“O Campeonato Brasileiro é um desafio muito grande, são 38 rodadas, obviamente que esses tropeços acontecem. Agora é levantar a cabeça o mais rápido possível para poder chegar bem nesse jogo da Libertadores, que é fundamental”, ressaltou Filipe Luís.

A situação do Flamengo na tabela

Em caso de derrota e vitória da LDU, o Flamengo, afinal, se complica e muito na Libertadores. O Rubro-Negro ficaria a quatro pontos da equipe equatoriana e seis do time argentino. Desta maneira, a equipe carioca teria que vencer a LDU e o Táchira, no Maracanã. Além disso, torcer para um tropeço do Córdoba diante da equipe venezuela, pela quinta rodada, já que os argentinos duelam diante dos equatorianos na última rodada da fase de grupos. Um empate entre os dois colocaria o Fla na próxima fase.

Se vencer, o Flamengo fica na segunda posição, com sete pontos, o mesmo número do Central Córdoba, mas precisa de uma vitória por dois gols de diferença. Se isso se confirmar, há possibilidade de ficar na liderança caso a LDU perca para o lanterna Deportivo Táchira, que ainda não pontuou na competição.

