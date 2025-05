Vini Jr. se arrisca como produtor e terá seu filme exibido no Festival de Cannes; veja data

Incansável e imprescindível na arte de se envolver com projetos sociais e culturais, Vini Jr. expandiu seu portfólio recentemente e decidiu se lançar como produtor de cinema. O camisa 7 do Real Madrid participará do Festival de Cannes — dos mais prestigiados do mundo —, na França, como um dos responsáveis pela produção do filme ‘Clarice Vê Estrelas’. A produção será exibida entre os dias 13 e 24 de maio, no Marché du Film, que é o evento de negócios do festival.

Vinicius divide a produção da obra com o ator Bruno Gagliasso, enquanto a direção do filme leva assinatura de Letícia Pires. O longa representa o primeiro projeto audiovisual com apoio direto do Instituto Vini Jr. — entidade com foco em educação e inclusão social —, e participará de uma edição para lá de especial. Isso porque o Brasil foi escolhido como país homenageado deste ano no Marché du Film.

As ações da Temporada Brasil-França, iniciativa firmada pelos governos dos dois países para marcar os 200 anos de relações diplomáticas, fizeram com que o Brasil fosse homenageado da vez no festival. Sendo assim, o evento oferecerá uma vitrine de destaque para produções nacionais e permitirá o contato direto com distribuidores, exibidores e demais agentes da indústria audiovisual internacional.

Clarice Vê Estrelas

O enredo acompanha Clarice, uma menina preta de quase oito anos, que enfrenta sentimentos de invisibilidade após a notícia da chegada de um novo irmão. Diante desse cenário, ela encontra consolo em um livro mágico que a transporta ao Circo Aquarius — espaço simbólico onde a diversidade é exaltada.

Durante sua jornada, Clarice mergulha em um processo de autoconhecimento, desenvolvendo empatia e aprendendo a lidar com o racismo por meio de metáforas visuais e narrativas simbólicas. O filme busca dialogar com temas contemporâneos, como diversidade, afetividade e resistência, por meio de uma abordagem acessível ao público infantojuvenil.

O filme, portanto, surge como mais do que uma produção artística. Trata-se de uma manifestação cultural alinhada ao discurso de inclusão e combate a discriminação racial, simbólico na trajetória do astro brasileiro.

Vini Jr. nas telinhas

Essa incursão no audiovisual complementa um mês significativo para o atacante no extracampo. Além de produtor de cinema, o atacante também ingressará à plataforma de streaming no próximo dia 15 de maio. Isso porque o astro ainda vai estrelar um documentário original da Netflix, denominado ‘Baila Vini’, sobre sua trajetória pessoal e profissional. A produção contará com participação de nomes como Neymar, Jude Bellingham, Thibaut Courtois e Roberto Carlos.

A estreia de Vinicius no cinema e no streaming se alinha à sua postura cada vez mais engajada em pautas sociais. O jogador se tornou um símbolo de resistência contra o racismo no futebol, especialmente desde a partida contra o Valencia em 2023. Depois daquela ocasião, criou-se a ”Lei Vini Jr (Lei 22.084/2024)”, que obriga a exibição de alertas sobre injúria racial em eventos com mais de 5 mil pessoas.