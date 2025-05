Fluminense negocia com nova fornecedora de materiais esportivos para 2026

Umbro é a fornecedora esportiva do Fluminense desde a temporada de 2020 - (crédito: Foto: Divulgação/Umbro)

Apesar da temporada de 2025 ainda se aproximar de sua metade, o Fluminense já pensa em uma possível mudança em sua fornecedora de materiais esportivos. Assim, o clube iniciou conversas, e a Puma largou na frente para vencer a concorrência e ficar no lugar que atualmente é da Umbro. A informação é do jornalista Victor Lessa.

Internamente, há o entendimento de que a parceria com a fornecedora inglesa não deve caminhar para uma renovação ao fim do contrato atual, que se encerra nesta temporada.

Além disso, o Tricolor chegou a ter conversas com mais duas fornecedoras, entre elas a Nike. No entanto, a negociação com a Puma deve se encaminhar para um final feliz nos próximos meses.

Vale lembrar que a parceria com a Umbro teve início em 2020. Durante esse período, o Tricolor conquistou a Libertadores, em 2023, a Recopa, no ano seguinte, e se classificou para a disputa de dois Mundiais de Clubes (2023 e 2025).

Ainda neste ano, o clube carioca já lançou a camisa tricolor e planeja um novo segundo uniforme, na cor branca, para a sequência da temporada.

