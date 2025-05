Gabriel Verón falta a treino e tem futuro incerto no Santos

O atacante Gabriel Verón faltou a um treino do Santos recentemente, foi multado e tem futuro incerto no clube. O jogador não apareceu na atividade do elenco no sábado (3) e o Peixe agora estuda até mesmo devolvê-lo para o Porto, de Portugal, que detém seus direitos econômicos.

Aliás, este não foi o primeiro caso. O caso de sábado foi mais grave, mas o atleta já havia cometido outros atos de indisciplina, como atrasos. Há quem defenda no Santos o afastamento imediato. Outros, dentro do clube, pedem a devolução do atacante, já que ele está emprestado até dezembro.

Gabriel Verón chegou na Vila Belmiro na reta final do Campeonato Paulista e demorou para ganhar minutos com Pedro Caixinha. Após a demissão do português e a chegada de Cléber Xavier, o atacante viu a oportunidade de ganhar mais minutos. Tanto que foi titular contra o CRB, pela Copa do Brasil. Contudo, o desempenho ruim fez com que ele perdesse a vaga contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

Além disso, o jogador chegou acima do peso e emagreceu, mas o Peixe entende que a vida agitada fora dos campos compromete seu desempenho. Assim, o clube tenta fazer o atleta voltar ao seu auge, mas os atrasos nos treinos também vem irritando internamente.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira (12), quando enfrenta o Ceará, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, fica a expectativa se Gabriel Verón estará na lista de relacionados ou não, após um novo episódio de atraso.

