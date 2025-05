Lucas Ferreira conquista confiança de Zubeldía e vira solução no São Paulo

Uma frase que a torcida do São Paulo gosta muito de utilizar é ”Cotia sempre salva”. É uma forma de dizer que os garotos revelados na base do clube aparecem constantemente para ajudar o clube em momentos de dificuldade. Algo que vem acontecendo novamente em 2025. Mais especificamente com o jovem Lucas Ferreira.

O garoto deve ser mais uma vez titular do Tricolor no duelo contra o Alianza Lima, no Peru, nesta quinta-feira (6), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Na última partida da equipe pela competição, Lucas Ferreira marcou um dos gols, na vitória em cima do Libertad, no Paraguai. Agora, quer engatar uma sequência no time titular e mostrar que pode ser solução, antes das estrelas que estão no departamento médico, retornarem.

Afinal, o São Paulo conta com Oscar no departamento médico e Lucas Moura, que voltou a jogar contra o Fortaleza, mas ainda busca ritmo de jogo. Quando a dupla voltar, a tendência é de que Lucas Ferreira perca um pouco de espaço, mas que não deixe de ser peça frequente nos jogos. E para isso, ele conta com a confiança de Luis Zubeldía.

O treinador vem escalando o jovem com frequência. Tanto que a partida contra o Alianza Lima será a 14° no time profissional. Para efeito de comparação, na temporada passada, o atacante William Gomes levou dez meses para fazer 14 jogos. Ferreira, em 2025, demorou quatro meses.

Com contrato até 31 de julho de 2028, Lucas Ferreira ainda tem salário de base e conta com uma multa contratual baixa para o mercado brasileiro. Por isso, deve renovar nos próximos dias com um aumento salarial.

Não é só Lucas Ferreira no São Paulo

Além de Lucas Ferreira, o técnico argentino também vem escalando o meia Matheus Alves, que também vem atuando como titular, e pode fazer sua partida de número 12. Ryan Francisco, outra estrela de Cotia, já tem nove jogos e dois gols marcados.

O trio foi campeão da Copinha este ano e, assim, transmite uma imagem da mudança de cenário do que o São Paulo vive na temporada. Afinal, o clube teve muitas saídas neste ano e apostou na sua base para repor as perdas. O que vem mostrando como uma atitude certa.

