Gregore, do Botafogo, destaca jogo decisivo pela Libertadores: ‘Como uma final’

Gregore em ação com a camisa do Botafogo na atual temporada - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Após cumprir suspensão diante do Bahia, Gregore volta a campo pelo Botafogo nesta terça-feira (6). Afinal, o Alvinegro encara o Carabobo pela Libertadores, às 19h (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, na Venezuela. Em entrevista ao canal oficial do clube no Youtube, o meio-campista ressaltou a importância da partida.

“É uma partida importante que a gente tem na Libertadores, estamos considerando como uma final. Sabemos da importância do resultado positivo aqui, depois já tem dois jogos em casa. Então é concentrar para fazer um bom jogo, buscar os três pontos para buscar essa classificação em casa”, disse.

Após três rodadas, o Alvinegro soma apenas três pontos, com um triunfo justamente contra o adversário venezuelano. Por fim, o Universidad de Chile lidera a chave com sete pontos, enquanto os argentinos somam seis. O Carabobo, por sua vez, tem apenas um.

Além disso, Gregore deixou claro que o elenco está confiante para avançar no torneio continental. Atual campeão, o time carioca precisa vencer para não se complicar e ver a vaga nas oitavas ficar mais distante.

“Acho que a confiança do jogador só de estar jogando no Botafogo não pode ser diferente. O professor já falou que confia em quem vai entrar em campo. Tivemos baixas importantes, claro, mas os jogadores que vão entrar em campo estão bastante concentrados em busca do nosso objetivo, que é fazer um bom jogo e buscar esses três pontos”, afirmou.

