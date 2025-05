Site expõe possíveis motivos que levaram à demissão de jornalista esportivo da Globo

Desligado do Grupo Globo na última segunda-feira (05) após 14 anos de casa, Conrado Santana não escondeu a surpresa com a decisão e disse ainda ”não ter entendido o motivo” para tal. A saída tampouco foi justificada pela emissora, porém, de acordo com informações, dois fatores distintos tiveram peso extra para o fim do vínculo contratual. Entre eles, a insatisfação com o estilo adotado pelo jornalista.

A linha de comentários adotada por Santana, embora bem recebida pelo público, causava insatisfação de parte da direção. Fontes revelaram ao ‘Folha’, inclusive, que seu estilo teria gerado desconforto interno em alguns executivos. Ainda de acordo com a reportagem, a redução no número de partidas transmitidas pelo SporTV também pesaram na balança.

O cenário atual da grade de transmissões esportivas no canal caiu consideravelmente, especialmente após a saída da Série B. Como Conrado atuava frequentemente em coberturas da segunda divisão, a perda dos direitos impactou diretamente sua escalação e relevância.

A demissão de Santana ocorre em meio a uma reconfiguração estratégica dentro do Grupo, que tem promovido cortes em diferentes frentes, inclusive na área esportiva.

Conrado oficializa saída da Globo

O jornalista não escondeu a surpresa com o desligamento após mais de uma década de casa. “Confesso que não esperava e está sendo difícil assimilar. Ainda nem entendi o motivo”, escreveu nas redes sociais. Santana iniciou sua trajetória na empresa em 2011 como estagiário e passou por distintas funções. Em 2019, ele assumiu o papel de comentarista e se tornou figura frequente de programas como ‘Seleção SporTV’ e ‘Tá na Área’.

Mesmo diante da frustração, Conrado optou por se posicionar de forma respeitosa em relação à empresa. “Sou muito grato por esses 14 anos na Globo. Sou agradecido pelas oportunidades, todos os aprendizados, pessoas incríveis que conheci e, claro, por ter virado comentarista lá”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Conrado Santana (@conradosantana)

Ele também reforçou que seu desejo permanece o mesmo: seguir trabalhando com futebol, ainda que agora fora da Globo. “No final das contas, o meu grande sonho é viver de futebol, que eu amo tanto. E vou seguir buscando isso.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.