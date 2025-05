Atlético-MG anuncia a contratação de Dudu

Dudu permanecerá em Belo Horizonte, mas vai trocar o azul pelo preto e branco. Nesta terça-feira (06/5), o Atlético-MG anunciou a contratação do atacante, dias após ele assinar a rescisão de contrato com o Cruzeiro. O contrato será válido até o fim de 2027. Era debatido um vínculo até dezembro de 2026, com a possibilidade de ser prorrogado. Contudo, o acordo foi fechado em três anos.

Livre no mercado após rescindir com o Cruzeiro, Dudu abriu negociações com o Galo. O reencontro com o técnico Cuca, com quem trabalhou no Palmeiras, facilitou o avanço das conversas. Enquanto recebia R$ 1,8 milhão mensais no clube celeste, o atacante deve ter vencimentos em torno de R$ 900 mil no Atlético — valor semelhante ao de Júnior Santos, Rony, Bernard e Scarpa.

A saída do Cruzeiro aconteceu após o jogador criticar publicamente o fato de estar no banco de reservas sob o comando de Leonardo Jardim. Além disso, ele apontou problemas na gestão da diretoria, o que gerou desconforto tanto entre os dirigentes quanto na comissão técnica.

Antes disso, Dudu deixou o Palmeiras em meio a desentendimentos com a presidente Leila Pereira. No Cruzeiro, voltou a protagonizar episódios de indisciplina. Assim, tentará recomeçar no Atlético-MG, apostando na confiança de Cuca. Na nova equipe, ele disputará posição com Rony, ex-companheiro de Palmeiras, além de Cuello e Júnior Santos.

Contudo, Dudu só poderá estrear pelo Atlético a partir da reabertura da janela de transferências, no dia 2 de junho. Com isso, ele fica fora do clássico com o Cruzeiro, pelo Brasileirão, marcado para o dia 18 de maio. Sua estreia deve acontecer no dia 12 de junho, diante do Internacional, em BH.

