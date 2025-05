Derrotas de Filipe Luís no Flamengo têm curiosidade que envolve Léo Pereira

Considerado o “melhor zagueiro do Brasil” por Filipe Luís, Léo Pereira é titular absoluto do Flamengo e tem moral com seu treinador. No entanto, o defensor carrega uma infeliz coincidência nas três derrotas do comandante à frente da equipe carioca. Afinal, ele cometeu três pênaltis justamente nessas partidas.

A primeira delas aconteceu no dia 17 de outubro do ano passado, quando o Rubro-Negro perdeu, por 2 a 0, o clássico para o Fluminense pelo Brasileirão. No Maracanã, o atleta derrubou Marquinhos, que atualmente defende as cores do Cruzeiro, que contou com o auxílio da análise do VAR. Por outro lado, Ganso foi para a cobrança e parou em Rossi.

Quase seis meses depois, em 9 de abril, o comandante conheceu seu segundo revés. Diante do Central Córdoba pela Libertadores, novamente no Maracanã, por 2 a 1. Assim, aos 19 do primeiro tempo, Léo Pereira tocou com a mão na bola, e árbitro assinalou a penalidade máxima depois de consultar o VAR. Heredia bateu e não deu chance ao arqueiro argentino.

No último domingo (4), o Flamengo perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão, com requintes de crueldade. Isso porque o defensor derrubou o adversário na área, aos 48 do segundo tempo. Coube a Gabigol aplicar a lei do ex e, no rebote, sacramentar o triunfo da equipe celeste.