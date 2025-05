CBF reconhece erro em marcação de pênalti contra o Inter

A argumentação do Inter de que foi prejudicado pela arbitragem na derrota de virada para o Corinthians teve a concordância da Comissão de Arbitragem da CBF. O grupo reconheceu que a marcação de pênalti foi irregular. O entendimento é de que Óscar Romero tocou primeiro a bola e o contato com o lateral-esquerdo Matheus Bidu foi natural.

O lance ocorreu na reta final do segundo tempo, quando a partida estava empatada em 2 a 2. Na ocasião, o Timão converteu a penalidade e passou a ficar em vantagem. O vice-presidente do Internacional, José Olavo Bisol, foi o representante do clube gaúcho na reunião. Assim, o dirigente alegou que o Colorado sofreu danos com a decisão. Por isso, exigiu uma mobilização para aprimorar o desempenho da arbitragem na sequência do Campeonato Brasileiro.

CBF divulgou áudio da análise

Paulo Renato Coelho, responsável pelo VAR, recomendou que o árbitro de campo, Paulo César Zanovelli revisasse a jogada.

“Cara, quem joga a bola primeiro? Para mim, tem uma ação muito clara. Quem toca a bola é o jogador do Corinthians e tem uma ‘pezada’ do jogador do Inter no peito dele. Para mim, ele toca a bola e é consequência do movimento. Quero uma clara pra ver onde toca primeiro, se é no peito ou se é no pé. É muito fino. Paulo, vou te recomendar uma revisão para possível penal. Tem um toque no peito do jogador do Corinthians e, depois, tem um toque do jogador do Inter de forma imprudente”, indica o principal juiz no VAR.

Portanto, a intervenção convenceu o árbitro a mudar sua decisão e assinalar o pênalti.

“Cara, para mim é tiro penal. É imprudência, ele tenta jogar a bola. Qual que é o jogador? Para mim, é temerário. É uma ação temerária, ele não acerta o chute e acerta o peito do jogador. Ação faltosa e tiro penal, ok?”, conclui Paulo César Zanovelli.

Relatório do CCEI – Corinthians x #Inter: – Não há pênalti de Yuri Alberto em Wesley;

– Gol de Yuri Alberto bem anulado por falta em Wesley;

– Gol de Memphis mal anulado. Não há falta em Luís Otávio;

– Não houve pênalti de Óscar Romero em Matheus Bidu@vozesdogigante pic.twitter.com/EtZy7gdYsL — Lucas Collar (@LucasCollar) May 6, 2025

Comitê de arbitragem da CBF aponta dois acertos em lances criticados pelo Inter

A Comissão de Arbitragem da CBF ainda analisou duas situações. Uma possível penalidade sobre Wesley, atacante do Inter, e a expulsão do volante Bruno Henrique. Neste primeiro cenário, todo o comitê entende que o juiz Paulo César Zanovelli acertou em não marcar a falta dentro da área de Yuri Alberto sobre o camisa 21 do Colorado no primeiro tempo.

Por outro lado, a respeito do cartão vermelho para o meio-campista do Inter, os especialistas de arbitragem não chegaram a um consenso. Afinal, a conclusão é que se tratava de um lance interpretativo. A propósito, houve dificuldade em averiguar a jogada, pois a comunicação entre a equipe de arbitragem chegou a sinalizar irregularidade.

