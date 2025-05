Lucas detalha lesão e reforça discurso contra o sintético

O atacante Lucas Moura voltou a ser opção para Luis Zubeldía no São Paulo. O jogador sofreu uma lesão complicada no joelho direito recentemente, que o tirou de combate por quase dois meses. Ele se machucou no dia 11 de março, no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, estádio que o atleta não gosta muito de atuar por conta do gramado sintético.

Em entrevista ao ”ge”, Lucas explicou que sua lesão foi como uma batida de carro, mas não afirmou que o sintético seria o culpado pelas dores.

“É difícil cravar (que o gramado sintético causou lesão). Não tem como saber. O que posso afirmar é que foi um impacto muito grande. Os médicos me disseram é que foi um “trauma de painel”, que eles chamam, “lesão de painel”. Como quando você está dirigindo um carro, bate e o painel do carro bate muito forte aqui nesse joelho”, disse.

Lucas reforça coro contra o sintético

Contudo, o atacante voltou a reforçar o coro contra o gramado sintético. Lucas afirma que os clubes estão no direito dele, mas acredita que a grama artificial deixa o futebol parecendo outro esporte.

“Levaram como uma briga da gente contra os times que têm sintético, como Palmeiras, Botafogo e outros. Eles não têm culpa. Estão no direito deles, a lei permite, está tudo certo. Puxaram para esse lado que não foi legal. Envolveram o clubismo. Nosso ponto é totalmente técnico. Afinal, na nossa visão, e talvez na maioria dos jogadores, das pessoas que entendem um pouco de futebol, sabemos que esse tipo de gramado muda completamente o jogo, é outro estilo de jogo, é outro futebol, outro esporte. Nosso ponto foi justamente esse, mas ficamos um pouco de mãos atadas. Se a Fifa permite, a CBF não sei no que pode interferir nisso”, finalizou.

