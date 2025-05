Cleber Xavier terá primeira semana livre para corrigir alguns pontos no Santos

Cleber Xavier chegou ao Santos já precisando encarar uma maratona. Afinal, foram dois jogos e apenas quatro treinos desde o anúncio oficial há uma semana. Agora, o treinador terá um período livre de sete dias para trabalhar com os jogadores e tentar implementar suas ideias. Algo que é visto como crucial para tirar o Peixe da situação incômoda que vive na temporada.

O elenco santista se reapresenta na tarde desta terça-feira (6) e treina diariamente até domingo, no CT Rei Pelé, em Santos. Na próxima segunda-feira (12), encara o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. A partida está para ser confirmada no Pacaembu. Contudo, com quatro pontos dos 21 disputados na competição, o Peixe precisa começar a reagir imediatamente.

Assim, Cleber Xavier deve aproveitar o período de treinos para corrigir alguns fatores. Um deles é o sistema defensivo. Neste Brasileirão, o Santos marcou sete gols, mas sofreu dez. Contra o Grêmio, o treinador barrou o capitão Gil, que vinha de desempenhos ruins, e o substituiu por Luan Peres. Entretanto, o zagueiro que voltou ao Santos em setembro de 2024 demonstrou falta de ritmo de jogo e não se apresentou bem. Agora, ele busca encontrar a melhor dupla de zaga para os próximos embates.

Outro ponto a ser trabalhado é a finalização. Afinal, o treinador questionou muito a precisão de seus jogadores. Contra o Grêmio, o Santos chutou 13 vezes, mas não conseguiu marcar. Já contra o CRB, pela Copa do Brasil, foram mais 16 e apenas um dentro das redes.

Cleber Xavier também quer recuperar lesionados

Além disso, o Peixe sofre com desfalques e desgaste físico. Mesmo sendo um dos times da Série A que mais teve período para treinamentos, o Santos registra muitas lesões.

Guilherme, por exemplo, ficou fora do duelo contra o Grêmio com uma lesão no músculo obturador externo da perna direita. Rollheiser acabou sendo poupado por desgaste muscular. Já Escobar quase ficou fora do embate no Rio Grande do Sul por ter sentido um desconforto um dia antes, mas mesmo assim foi para o jogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.