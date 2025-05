Cebolinha e Plata desfalcam Flamengo contra o Central Córdoba; veja relacionados

O Flamengo divulgou os jogadores relacionados para o jogo contra o Central Córdoba, nesta quarta-feira (7), pela quarta rodada do grupo C da Libertadores. O técnico Filipe Luís, porém, terá o desfalque dos atacantes Everton Cebolinha e Gonzalo Plata, ambos por lesões.

O clube informou que Everton Cebolinha sofreu pequena lesão da fáscia muscular no local onde o jogador passou por cirurgia em 2024. Não há comprometimento do tendão, nem dos músculos na região. O atleta já iniciou tratamento com o departamento médico do Flamengo.

Gonzalo Plata, aliás, ainda segue com dores por conta de um edema ósseo no joelho direito. Assim, o jogador segue em tratamento com o departamento médico do clube. Além do desfalque já conhecido de Matías Viña, que se recupera de grave lesão.

Varela, que era dúvidda, vai para Argentina. Após receber um pisão no pé direito na partida contra o Cruzeiro, no último domingo (4), o exame de imagem na segunda-feira (5), afinal, não apontou fratura no local.

O Fla ocupa a terceira posição, com quatro pontos, e precisa de uma vitória para seguir com chances de classificação. A partida será, às 21h30, no Estádio Único Madre de Ciudades, na cidade de Santiago del Estero, na Argentina.

Relacionados do Flamengo

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves;

Zagueiros: Cleiton, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira;

Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Varela e Wesley;

Meio-campistas: Allan, Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, Evertton Araújo, Gerson, Joshua e Matheus Gonçalves;

Atacantes: Bruno Henrique, Juninho, Luiz Araújo, Michael e Pedro.

