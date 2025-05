Augusto Melo perde principal ‘apoio’ na luta contra o impeachment

O presidente Augusto Melo viu a pressão aumentar internamente, após um terceiro pedido de impeachment ser protocolado no Corinthians. Entre as cobranças por explicações, contas reprovadas pelo Conselho Deliberativo e o caso VaideBet, o mandatário também perdeu seu principal aliado nesta briga: a torcida.

A principal organizada do clube, a Gaviões da Fiel, emitiu novo posicionamento sobre Augusto Melo. No ano passado, a torcida convocou membros para acusar conselheiros de “golpe” contra o presidente. Agora, mudou seu posicionamento e informou que não vai se opor. O principal motivo: ”mesmos erros cometidos por gestões anteriores”.

“Diferentemente de momentos anteriores, quando o Corinthians lutava contra o rebaixamento e buscávamos um fim de ano em paz entre todos os corinthianos, e diante do cenário crítico atual, o Gaviões da Fiel não irá se opor a nenhuma reunião que paute a proposta de impeachment do atual presidente”, diz a nota da organizada.

Nas últimas votações, aliás, a organizada esteve presente no Parque São Jorge para apoiar Augusto Melo. Além disso, celebrou junto com o presidente após a votação de impeachment ser anulada. Agora, o mandatário não terá mais este apoio.

O novo pedido de impeachment de Augusto Melo

Nesta segunda-feira (5), Paulo Roberto Bastos Pedro, membro do Conselho de Orientação (Cori), protocolou um novo pedido de impeachment contra Augusto Melo. O conselheiro prevê a destituição do presidente por causa da reprovação das contas do clube de 2024.

A publicação deve ser analisada pelos órgãos internos do clube. Caso seja considerada, resultará em uma nova tentativa de destituição de Augusto Melo do cargo de presidente.

O conselheiro e membro do Cori, aliás, fez uma análise da prestação de contas para basear o voto contrário e protocolar o pedido de saída de Augusto Melo.

– Descumprimento dos prazos na publicação dos balancetes e de envios ao CORI

– Falta do processo previsto no estatuto para a contratação das empresas de segurança

– Ausência de revisão orçamentária, assim como a falta do relatório da Ernst & Young

– Ausência de informações ao CORI sobre o desenvolvimento das atividades do clube

– Contratações do Departamento de Futebol (pela falta de pedido de apuração das responsabilidades do diretor de futebol)

– Gestão dos ingressos e problemas direcionados com a OneFan (Fiel Torcedor e ingressos da Neo Química Arena)

– Gestão em desacordo com a regulamentação do Profut e da Lei Geral do Esporte

E o caso VaideBet?

Ainda segundo o protocolo, o conselheiro preferiu não elencar o caso “VaideBet” como um dos fatores que motivam o impeachment. Afinal, o caso está sob investigação da Polícia Civil de São Paulo. Augusto Melo, inclusive, prestou depoimento na condição de “investigado” no último mês.

O primeiro pedido de impeachment foi pelo Conselho Deliberativo por conta do caso “VaideBet”. Além desse, o segundo, via o próprio Cori, teve a ver, principalmente, com a falta de informação sobre as pendências financeiras do clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.